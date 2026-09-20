Aleks Syntek se compara con Miguel Hidalgo: ‘Me bajé como Superman a ponerlos en su lugar’

El músico Aleks Syntek reapareció e hizo frente a las críticas que ha enfrentado tras un incidente con el público en una presentación en los festejos por el Grito de Independencia.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, aseguró que estaba “alterado” y “aturdido”. De acuerdo con Syntek, el problema nació porque había personas lanzando elotes y cervezas a niños y adultos mayores. “Como era tanta gente, la gente no lo vio. Y yo sí lo vi desde el escenario y ardí”, aseguró.

“Las cosas de injusticia, desde que soy niño, no puedo conmigo. Se me mete el chamuco y brota en mí una reacción así como muy impulsiva (...). El grave error mío fue que en lugar de decirle a las autoridades: ‘Oigan, está aquí el zafarrancho’, lo que hice fue bajarme yo como Superman a ponerlos en su lugar y eso estuvo pésimo”, explicó.

Aleks Syntek aseguró que se molestó luego de ver cómo agredían a niños y adultos mayores. [Fotografía. Cuartoscuro]

Aleks Syntek se compara con Miguel Hidalgo y Frida Kahlo

En una transmisión en vivo posterior, el cantante de ‘Loca’ defendió que quisiera continuar con su estilo musical pese a que las tendencias actuales privilegian a géneros como el reguetón o los corridos tumbados. Asimismo, mencionó a figuras como Frida Kahlo y Miguel Hidalgo para ejemplificar que puede seguir sus propios ideales.

“Ni Sting, ni Peter Gabriel, ni Jimi Hendrix necesitaron streamings para hacer lo que son. Frida Kahlo no necesitó streamings ni likes para ser lo que fue. Miguel Hidalgo no necesitó followers. Sus followers lo siguieron con armas para liberar a México. Eso es tener huevos, no andar diciendo mamadas en las redes sociales”, expuso.

Realizando la parodia de un robot, el músico dijo en vivo: “Pregúntele a la inteligencia artificial, ella tiene la respuesta. Los amo. Sí, sí estoy desequilibrado mental, estoy loco”.

Después, nombró a personajes históricos y de la cultura pop para aludir a que supuestamente eran llamados “locos”: “igual que Dalí estaba loco, Picasso, Frida Kahlo, Copérnico, ¿quién era el otro? Arquímedes, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe, Benito Juárez estaba loco”, agregó.

Aleks Syntek se molesto luego de que sus fans le pidieron cantar un tema de 'El Buki'. (Foto: Cuartoscuro)

El músico mexicano continuó ‘flexeando’ con varias frases: “Los Niños Héroes no era cierto, Hugo Sánchez es español, (...) Alex Syntek está loco, ¿quién más? Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague, el ‘Chicharito’ está loco, México está loco, ‘El Chavo del 8’ está loco. Ese es mi nuevo sencillo y lo voy a lanzar en remix”, bromeó.

Syntek también aseguró que le pidió disculpas a Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, puesto que admite que se equivocó en su actuar durante la presentación y asgeuró que ya no realizaría conciertos gratuitos que se presten a este tipo de situaciones.

“Ya le pedí disculpas al alcalde Luis de la Benito Juárez porque pues la cagué. Yo creo que no me van a perdonar, nunca me han perdonado. Cualquier cosa que haga y pida perdón, de todos modos no me van a perdonar”, expresó.

Syntek asimismo aseguró que pocos de sus conocidos le llamaron para preguntar si se encontraba bien después del incidente en la alcaldía. El amagó con irse del país ante la ola de críticas y problemas que ha enfrentado en los últimos meses, alegando que, en otros países, lo valoran de una mejor manera.