¿Cómo iniciaron los problemas de salud de Alejandra Guzmán? Lleva más de 40 cirugías y la muerte le decía ‘vámonos’

Alejandra Guzmán ha enfrentado diversas complicaciones de salud que han requerido múltiples cirugías a lo largo de los años. (Foto: Cuartoscuro).

La cantante Alejandra Guzmán se dislocó la cadera durante un concierto en Veracruz y terminó en el hospital. En las últimas dos décadas, la mala salud de la intérprete de ‘Mi peor error’ ha sido una constante que irrumpe en su vida artística, afecta su agenda o la saca en ambulancia de shows.

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán ha enfrentado varios tipos de malestares, desde su rehabilitación de las adicciones en la década de los 90 y un diagnóstico de cáncer de mama en 2007, del cual se recuperó exitosamente.

Sin embargo, sus problemas de movilidad comenzaron tras un procedimiento estético en 2009, cuando le inyectaron biopolímeros que desencadenaron severas infecciones y daños colaterales.

Cronología de los problemas de salud de Alejandra Guzmán

‘La Guzmán’ se ha sometido a más de 40 operaciones reconstructivas a lo largo de los años para retirar el compuesto de su cuerpo, el cual se acumulaba constantemente, explicó en 2021 en entrevista con Yordi Rosado.

“Ha sido una lucha muy dura, ha sido una lucha muy larga, en la cual he aprendido las curvas, las rectas, todas (...) Al final no para mi vida, cada vez es menos lo que me sacan. Cada año me operan (...) Me han rebanado una tras otra, pero amo mis cicatrices, amo sentirme bien, me acepto más que antes, me cuido más que antes”, explicó.

La intérprete confesó que incluso pintaba cuadros con su sangre y se tatuó una calaca en el oído: “Me llegaba la muerte a decir ‘vámonos’. Y yo: ‘No. Hoy no’”.

Alejandra Guzmán tuvo que ser trasladada en ambulancia después de sufrir una caída durante su concierto en Veracruz. (Foto: Cuartoscuro.com).

2012 - La primera crisis de salud grave

En 2012, Alejandra Guzmán ya tenía una cadera de titanio, estaba trabajando en Londres y realizaba presentaciones con Moderatto; de pronto, comenzó a sentir fiebres severas e incapacidad para caminar debido a los polímeros.

“Ya no podía caminar, tenía una fiebre espantosa, se necrosa la piel, se pone negra, se pone dura como una piedra, el plástico no dejaba pegar mi piel con mi piel. La primera vez que me operaron fue una tortura, me arrancaron todo en vivo, cambié de doctor”, dijo a Yordi.

Al no saber cómo ayudarla, Alejandra cambió de médicos muchas veces e incluso firmó autorizaciones para que hicieran experimentos con ella. Pasó seis meses internada conectada a un sistema VAC de presión negativa para cerrar una herida abierta de 27 centímetros.

La cantante Alejandra Guzmán ha tenido varias dislocaciones de cadera, la más reciente durante un concierto en Veracruz. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

2013 y 2016 - Prótesis de titanio

A la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ le fueron colocadas dos prótesis de titanio en la cadera (una en 2013 y otra en 2016) debido al desgaste de la articulación.

Septiembre de 2022 – Caída y primera dislocación de cadera

Durante una actuación en la gala de la Herencia Hispana en Estados Unidos, Alejandra Guzmán sufrió una caída en el escenario, aparentemente porque se atoró su tacón en el escenario.

La artista se quedó recostada en el escenario, fue socorrida y salió en ambulancia, pues tuvo una dislocación de su cadera derecha.

Diciembre de 2022 – Intervención de emergencia por acumulaciones de polímeros

‘La Guzmán’ ingresó al hospital de emergencia en diciembre de 2022 tras presentar fiebres altas y fuertes dolores debido a un nuevo cúmulo de polímeros en una pierna. Fue sometida a un raspado quirúrgico y tratamiento en cámara hiperbárica.

“GRACIAS a la vida …. Por una exitosa gran cicatriz ! Soy guerrera afortunada y bendecida”, escribió en ese entonces en Instagram.

Junio de 2023 – Síndrome Compresivo Radicular

En junio de 2023, Guzmán tuvo que cancelar un concierto en Nuevo Laredo debido a severas complicaciones de movilidad y dolor en la columna.

“A pesar de los cuidados y rehabilitaciones que tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada Síndrome Comprensivo Radicular en la zona lumbar, situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días”, declaró en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Julio a Octubre de 2025 – Cirugías de emergencia, cervicales y columna vertebral

Tras un show en Monterrey en julio de 2025, Alejandra Guzmán fue operada de emergencia. En agosto se le implantó titanio en las cervicales y en octubre fue intervenida de la columna vertebral por hernias discales y osteoporosis.

En agosto de 2025 tras la operación de cervicales, declaró a Ventaneando: “Tengo más titanio que nunca, soy biomecánica”.

Para octubre, agregó a dicho medio: “Joel Sánchez, el doctor que me curó, me rehizo la columna vertebral, nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros… estaba llena de osteoporosis”.

Marzo de 2026 – Segunda dislocación de cadera por accidente doméstico

Alejandra Guzmán sufrió una caída en su domicilio al esquivar a su perro, lo que provocó que se le zafara nuevamente la cadera y se le estirara un nervio de la pierna.

“Se le atravesó el pinche perro y se cayó, se pegó en la cadera y se le zafó porque ya tuvo problemas antes, eso le estiró un nervio de esa pierna”, declaró Enrique Guzmán en Ventaneando.

Septiembre de 2026 – Tercera dislocación de cadera en pleno escenario (Veracruz)

El 19 de septiembre, mientras interpretaba el tema Mala en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, se quedó inmóvil debido a una nueva dislocación de cadera y tuvo que ser trasladada en ambulancia.

“Disculpen, es que se me zafó la cadera (...) No sé qué hacer, creo que necesito un doctor (...) ¿Hay una ambulancia o algo? Perdónenme, pero no me puedo parar”, dijo en el escenario. Más tarde, anunció que fue atendida con éxito.