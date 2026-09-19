Dani Flow habla sobre Aleks Syntek tras polémica en concierto: ‘No se ve bien, puede terminar mal’

Aleks Syntek criticó al reguetón en su concierto haciendo mención de ‘Martillazo’, la canción de Dani Flow. (Foto: Cuartoscuro)

Dani Flow, el cantante de reguetón, habló sobre la reciente polémica de Aleks Syntek, quien regañó y peleó con su público durante un concierto gratuito con motivo de los festejos patrios en la alcaldía Benito Juárez.

El ‘Rey del Morbo’ fue cuestionado al respecto en un encuentro con los medios de comunicación, debido a que Syntek también criticó al reguetón durante su presentación e hizo mención de ‘Martillazo’, canción de Dani Flow, Uzielito Mix y El Bogueto.

“Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán. (...) Están oyendo cantar a unos güeyes cantar ‘Martillazo’”, dijo Aleks en su concierto.

Lejos de molestarse por los comentarios negativos del cantante de ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’, Dani Flow se mostró preocupado por el intérprete e incluso indicó que una forma de ayudarlo podría ser internarlo.

Dani Flow pidió parar las críticas contra Aleks Syntek. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Por qué Dani Flow se preocupó por Aleks Syntek?

En un encuentro con los medios de comunicación, el cantante de ‘Reggaeton champagne’ compartió que la actitud mostrada por Aleks sobre el escenario debería dejar de tomarse de forma graciosa.

“Es algo de cuidado. Yo me pongo en el lugar de ser familiar de alguien que está atravesando algo así y no se ve que esté bien”, comentó el ‘Rey del Morbo’, por lo cual pidió un alto a los comentarios negativos y burlas hacia el músico.

“También, como mexas, es momento de bajarle un poquito y de preocuparnos por una leyenda del pop mexicano. Creo que hay que poner un poquito más de atención en Aleks Syntek, porque a lo mejor ahorita puede parecer una broma, pero puede terminar muy mal”, añadió.

Víctor Daniel Ayala Valladares, nombre completo del reguetonero, considera que la actitud que tomó el compositor está relacionada con las constantes críticas que ha recibido en los últimos años a través de redes sociales.

Dani Flow considera que las críticas en redes sociales ocasionaron la reciente actitud que tuvo Aleks Syntek en un show. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“No todos están listos para la crítica de internet y creo que, en una etapa en donde él tuvo éxito hace mucho tiempo, a lo mejor esto es de reinventarse y no tuvo la capacidad mental de hacerlo”, dijo, y destacó la importancia del apoyo de sus fans y familiares.

Finalmente, comentó que conoce perfectamente la postura de Aleks Syntek sobre el reguetón, puesto que el cantante de ‘Aquí estoy yo’ ha manifestado en más de una ocasión su desacuerdo con este género musical.

“Obviamente sabemos que a él no le gusta el reguetón, que ha sido muy crítico y todo, pero creo que ahorita es momento de tratarlo con pincitas, internarlo, no sé”, afirmó.

¿Por qué Aleks Syntek se molestó en su concierto?

Ante la polémica que desató, Aleks Syntek explicó en sus redes sociales que el regaño a sus fans durante el concierto no fue fortuito, sino que estuvo provocado por una situación que le generó una enorme molestia.

“En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a niños y abuelos. No hay nada que me moleste más que se violenten a las abuelas y niños. Mi ira fue justificada”, escribió.

También añadió que las acciones de estas personas iban más allá de molestar a su audiencia: “(Fue) solo para sabotear mi concierto. Eso está mal”, dijo, e indicó que no todos vieron lo que estaba pasando.

La situación ocasionó el descontento del artista, quien habló sobre el escenario de las veces en las que presuntamente han saboteado su carrera, el poco apoyo que ha recibido ante las críticas, así como la falta de respaldo a músicos que crean canciones de géneros distintos al reguetón.