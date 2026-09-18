Leopardo Tilcayo: Así es el pequeño felino de Bolivia, primera especie nueva descubierta en 100 años

El Leopardus Tilcayo de Bolivia es la primera especie de felino nueva descrita en más de 100 años.

Durante años un gato silvestre moteado criado en un santuario de Bolivia despertó dudas sobre su origen.

El felino, cuyo tamaño es menor que el de otros gatos silvestres, fue sometido a pruebas genéticas que determinaron que se trata de una nueva especie —la primera descrita en más de 100 años— a la que se denominó Leopardus Tilcayo.

El descubrimiento fue publicado en la revista científica Current Biology, y en una entrevista con The Associated Press el viernes la bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz, fundadora del Programa de Investigación de Félidos en la nación andina, dijo que toda la investigación comenzó por su pequeño tamaño.

“Lo que me pareció más peculiar, conociendo a los otros gatos silvestres, es que era chiquitito”, dijo.

El gato es nativo de las Yungas, un bosque nuboso de Bolivia, mide unos 46 centímetros de longitud y tiene un peso de 1.4 kilos, menos que un felino doméstico promedio. Destacan sus orejas redondeadas, su cola larga y su pelaje con manchas.

Un ejemplar al que se le hizo el análisis genético se encuentra en el santuario Senda Verde, al norte de La Paz, desde hace 16 años y su nombre es Tigrino porque en un inicio se creyó que pertenecía a la especie Leopardus tigrinus o gato tigre.

Para identificarlo los investigadores compararon 38 genomas —conjuntos completos de instrucciones genéticas—. Los huesos y pieles conservados en museos estadounidenses y europeos proporcionaron ADN cuando no se disponía de muestras frescas.

El análisis reveló que el felino del refugio pertenecía a una especie previamente desconocida cuyo linaje se separó de sus parientes hace aproximadamente 1.4 millones de años y ha evolucionado de forma independiente desde entonces.

La bióloga boliviana explicó que su material genético también fue comparado con el de otros gatos tigre de la región. “Tenemos genomas de las Guayanas, además de Colombia, de Perú, de Brasil... Gracias a toda esta información de ADN hemos podido determinar que el gatito yungueño es diferente y único de Bolivia”.

¿Cómo fue descubierto Tigrino, el leopardo Tilcayo que ahora vive en un refugio de Bolivia?

Tigrino fue encontrado por una familia hace 10 años en el bosque de los Yungas y se lo llevó a su casa. “Pero al ver que no se comportaba como un gato doméstico lo llevaron al santuario”, dijo Nogales-Ascarrunz.

“Estaba muy desnutrido”, mencionó. ”Es difícil que pueda ser reinsertado en su hábitat”, agregó.

El grupo internacional de cientificos que descubrió la nueva especie está integrado por el boliviano Enzo Aliaga, Eduardo Eizirik de Brasil y Jonas Lescroart de Bélgica.

“Los gatos tigre han sido un enigma durante décadas”, declaró a Current Biology Eizirik, autor principal del estudio.

El próximo reto es descubrir más sobre estos pequeños felinos en su hábitat natural.

“Aún desconocemos cuántos hay”, afirmó Nogales-Ascarrunz, añadiendo que los investigadores todavía necesitan determinar su dieta, si son diurnos o nocturnos y qué otros animales comparten su hábitat. La especie sólo ha sido detectada en las Yungas de Bolivia, pero su distribución completa sigue siendo desconocida.

Los científicos esperan que la designación de esta nueva especie llame la atención sobre la importancia de preservar su hábitat, amenazado por la deforestación y la minería.

“Describir una nueva especie de felino después de más de 100 años demuestra cuánto nos queda por aprender sobre la biodiversidad que nos rodea”, dijo Nogales-Ascarrunz. “Pero también nos recuerda que debemos proteger los bosques de las Yungas, que albergan tantas especies, incluidas algunas que apenas estamos empezando a comprender”.