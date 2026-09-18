Aylín Mujica depositará las cenizas de su hijo en un cementerio bajo el mar: ¿Cómo es Neptune Memorial Reef?

Aylín Mujica reveló que todavía espera a que las cenizas de su hijo sean enviadas a Miami. [Fotografía. Shutterstock]

A dos meses de la muerte de su hijo, Mauro Menéndez, Aylín Mujica reveló que sus cenizas serán depositadas en el Neptune Memorial Reef, un cementerio submarino y arrecife artificial ubicado frente a las costas de Florida. Allí, las familias pueden colocar memoriales en honor a sus seres queridos bajo el mar.

Mauro Menéndez falleció el pasado 16 de julio de 2026 en Barbados, después de presentar complicaciones de salud mientras se encontraba en la isla. La actriz explicó que todavía espera recibir las cenizas de su hijo en Miami, pues el proceso posterior al fallecimiento resultó más largo y complicado de lo que esperaba.

La actriz eligió el Neptune Memorial Reef porque a su hijo le encantaba el mar y porque dentro del complejo encontró diferentes símbolos relacionados con sus gustos.

¿Cómo es Neptune Memorial Reef, el cementerio submarino de Florida?

A 5.2 kilómetros al este de Key Biscayne se encuentra una ciudad construida bajo el océano e inspirada en la leyenda de la Atlántida. El Neptune Memorial Reef combina la función de un cementerio con la de un arrecife artificial.

El complejo tiene caminos bajo el agua, columnas, arcos y esculturas que le dan la apariencia de antiguas ruinas. Las estructuras se encuentran aproximadamente a 13 metros de profundidad.

Entre sus figuras destacan leones, tortugas marinas, manatíes, tiburones, pulpos, estrellas de mar y peces globo, además de placas conmemorativas dedicadas a las personas cuyas cenizas fueron depositadas en el lugar.

Además de funcionar como memorial, sus estructuras proporcionan superficies para el desarrollo de vida marina. Con el paso del tiempo, organismos como corales y esponjas pueden cubrir parte de las construcciones, mientras peces y otras especies encuentran refugio alrededor de ellas.

El lugar ofrece dos opciones principales para depositar las cenizas. La primera permite esparcirlas directamente sobre el arrecife y colocar una placa personalizada de cobre en su memoria.

La segunda consiste en mezclar las cenizas con cemento y agua para crear un memorial, que después se instala de forma permanente en alguna de las estructuras submarinas.

Neptune Memorial Reef ofrece estos servicios de forma privada, y los costos varían según el tipo de memorial elegido y su ubicación dentro del complejo. Estas son las tarifas del cementerio submarino de Miami:

Dispersión de cenizas en el arrecife : desde mil 495 dólares.

: desde mil 495 dólares. Memorial estándar : desde 9 mil 995 dólares.

: desde 9 mil 995 dólares. Memorial premium : desde 18 mil 495 dólares.

: desde 18 mil 495 dólares. Esculturas marinas de edición limitada : desde 22 mil 495 dólares.

: desde 22 mil 495 dólares. Memorial exclusivo : desde 37 mil 495 dólares.

: desde 37 mil 495 dólares. Grandes esculturas : desde 39 mil 995 dólares.

: desde 39 mil 995 dólares. Ubicaciones especiales sobre columnas: desde 59 mil 995 dólares.

Los memoriales permanentes incluyen un espacio reservado en el arrecife, una placa personalizada de cobre, un certificado, un memorial digital y fotografías.

¿Por qué Aylín Mujica depositará las cenizas de su hijo bajo el mar?

La decisión está relacionada principalmente con el gusto de Mauro Menéndez por el océano. Aylín Mujica explicó en una entrevista para el programa Ventaneando que su hijo disfrutaba del mar.

“Está lleno de símbolos que a Mauro le encantaban, como el león y los extraterrestres. Puedes hacer como una plaquita y ponerla ahí”, explicó.

La actriz adelantó que la intención es depositar las cenizas en el lugar después de que concluya un proyecto profesional en el que participa en Colombia.

El traslado de las cenizas representa el último paso de un proceso que Aylín Mujica describió como “sumamente doloroso”. La actriz reveló que Mauro fue cremado casi dos meses después de su muerte.

“Estamos esperando que una valija diplomática de Barbados a Miami llegue con las cenizas a casa”, relató.

¿Qué dificultades enfrentó Aylín Mujica para encontrar el cuerpo de su hijo Mauro Menéndez?

Las dificultades comenzaron desde que Aylín y Osamu Menéndez, padre de Mauro, llegaron a Barbados. Mujica explicó que inicialmente no podían localizar el cuerpo de su hijo dentro del hospital, debido a que la morgue estaba en remodelación y las oficinas administrativas habían cerrado después de las 16:00 horas de un viernes.

“Cuando el papá y yo llegamos al hospital, porque yo salí corriendo de Colombia para Barbados, no encontraban el cuerpo de mi hijo”, recordó.

Después de aproximadamente dos horas, un médico les informó que Mauro había sido trasladado a una funeraria. La actriz acudió al lugar y finalmente pudo reconocer, abrazar y despedirse de su hijo.

Mauro había viajado a Barbados pese a presentar una fuerte tos. Aylín Mujica contó que le pidió que permaneciera en Miami porque sospechaba que podía padecer neumonía, pero él decidió continuar con el viaje.

Una vez en la isla, acudió a una clínica, donde recibió el diagnóstico de neumonía y comenzó a tomar antibióticos. De acuerdo con el relato de su madre, posteriormente sufrió un ataque cardiaco y tres convulsiones mientras se encontraba con amigos.

Aylín Mujica afirmó que los médicos detectaron que Maro Menéndez tenía un coágulo en los pulmones y otro en el corazón, y señaló que durante la emergencia también sufrió falta de oxígeno.