Oaxaca confirma 45 casos de miasis humana por gusano barrenador; 15 más están bajo estudio

Autoridades llaman a atender de inmediato las heridas con dolor, inflamación o presencia de larvas por gusano barrenador.

La presencia de miasis humana asociada al gusano barrenador mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias de Oaxaca, luego de que se confirmaran 45 casos en la entidad, mientras otros 15 permanecen bajo estudio.

El secretario de Salud de Oaxaca, Efrén Emanuel Jarquín, informó que también se tiene el registro de una persona fallecida, cuyo deceso ocurrió en abril pasado, de acuerdo con el seguimiento realizado por las autoridades.

Los casos confirmados se han localizado en distintas regiones del estado, aunque los Valles Centrales concentran la mayor cantidad de reportes. Ante este escenario, los Servicios de Salud mantienen la vigilancia de las personas que presentan lesiones que pudieran estar relacionadas con este padecimiento.

Jarquín explicó que la atención se concentra en la identificación oportuna de los casos y en las medidas de prevención, particularmente entre la población que tiene heridas abiertas y vive en zonas donde también se ha detectado la presencia del gusano barrenador en animales.

Además de los Valles Centrales, se han identificado casos en regiones como la Mixteca, Costa, Tuxtepec, Istmo y Sierra, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de las diferentes jurisdicciones sanitarias.

¿Qué es la miasis humana por gusano barrenador y cuáles son sus síntomas?

La miasis ocurre cuando las larvas de la mosca del gusano barrenador invaden una herida o lesión abierta y comienzan a alimentarse del tejido. Esta situación puede provocar inflamación, dolor y deterioro de la lesión, por lo que se recomienda solicitar atención médica ante cualquier cambio.

Entre las medidas preventivas, las autoridades sanitarias recomiendan mantener las heridas limpias y cubiertas, utilizar repelente y evitar que permanezcan expuestas. También se pide revisar de manera frecuente cualquier lesión para detectar oportunamente posibles signos de infestación.

La vigilancia sanitaria se desarrolla de manera paralela a las acciones implementadas por autoridades agropecuarias para controlar la presencia del gusano barrenador. Entre estas medidas se encuentra la dispersión de moscas estériles, además de labores de seguimiento y control en zonas donde se ha detectado el insecto.

El secretario de Salud llamó a la población a acudir de inmediato a una unidad médica cuando una herida presente dolor intenso, inflamación, cambios que no mejoren con el paso de los días o cuando se observe la presencia de larvas.

Las autoridades insistieron en que la población no debe esperar a que una lesión avance para buscar atención profesional, especialmente si existe antecedente de exposición en zonas donde se ha detectado el gusano barrenador.

Gusano barrenador en Oaxaca: 45 casos confirmados y 15 bajo estudio

El registro del fallecimiento ocurrido en abril pasado forma parte de los datos que las autoridades mantienen bajo seguimiento epidemiológico, mientras continúan las acciones para detectar nuevos casos y atender a las personas afectadas.

El gusano barrenador corresponde a la fase larvaria de la mosca Cochliomyia hominivorax, un parásito que afecta tejido vivo de mamíferos, incluidos animales de granja y seres humanos.

Con 45 casos confirmados y 15 más bajo estudio, la Secretaría de Salud mantiene la vigilancia en las distintas regiones de Oaxaca y reiteró el llamado a fortalecer las medidas de prevención, principalmente mediante el cuidado adecuado de las heridas y la atención médica oportuna.