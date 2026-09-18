¿Cómo es ‘Macondo Park’? La ‘Ciudad Shakira’ creada para sus conciertos en Madrid

Shakira creó parte de su ciudad inspirada en la novela de 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez. [Fotografía. EFE]

‘Las de la intuición’ ya tienen un espacio para admirar a la ‘Loba’ mayor. La cantante Shakira creó en Madrid Macondo Park, una ciudad temporal de 220 mil metros cuadrados, donde los conciertos de la artista colombiana conviven con la literatura, la gastronomía, la moda, el arte y la cultura latinoamericana.

La llamada ‘Ciudad Shakira’ abrió sus puertas al público este viernes 18 de septiembre con el primero de los 12 conciertos que la cantante colombiana ofrecerá en Madrid.

El complejo incluye el Estadio Shakira, con capacidad para más de 55 mil espectadores, y permanecerá activo hasta el 11 de octubre. Los organizadores calculan que alrededor de 600 mil personas pasarán por el recinto durante sus presentaciones.

Macondo Park no fue concebido únicamente como un espacio para escuchar éxitos como Hips Don’t Lie, Waka Waka o Ciega, Sordomuda. Sus calles y pabellones forman una ciudad efímera inspirada en el universo escrito por uno de los máximos exponentes del realismo mágico, donde los visitantes pueden recorrer diferentes experiencias llenas de color y música.

Macondo Park: un homenaje a la novela de Gabriel García Márquez

El nombre de Macondo Park rinde homenaje a Gabriel García Márquez y a Cien años de soledad, novela cuya historia transcurre en el pueblo ficticio de Macondo. La idea surgió directamente de Shakira y marcó desde el principio el diseño desarrollado con la participación del estudio danés Bjarke Ingels Group (BIG).

Stefani Fachini De Araujo, asociada de BIG y participante en el diseño, explicó a BBC Mundo que el objetivo del complejo consistió en convertir la identidad latina en una experiencia compartida y transformar aquel pueblo que únicamente existe en la ficción en un espacio que las personas pudieran experimentar.

Macondo Park recrea parte de la obra escrita por Gabriel García Márquez. [Fotografía. EFE]

Tras cruzar una serie de arcos de distintos colores con la frase “Es Latina”, los visitantes encuentran diferentes caminos que conducen a los pabellones y al estadio.

Las rutas terminan por encontrarse en una avenida central donde se levanta el Árbol de Macondo, considerado el corazón del proyecto y un punto de reunión para espectáculos y diferentes actividades.

Shakira eligió Madrid para presentar esta serie de conciertos, concebida como una celebración de los lazos entre España y Latinoamérica, así como de la presencia y la influencia de la comunidad latina en la capital española.

¿Qué hay dentro de Macondo Park, la ciudad de Shakira?

El complejo tiene como principal escenario el Estadio Shakira, construido especialmente para la residencia y con capacidad para más de 55 mil personas. La estructura cuenta con una gran tarima elevada y gradas alrededor de una amplia explanada para recibir al público de los 12 conciertos.

Sin embargo, la experiencia comienza antes de llegar al escenario. Macondo Park cuenta con diferentes espacios dedicados a la cultura y al universo de la cantante.

La Biblioteca ofrece una experiencia inmersiva inspirada en Cien años de soledad y contempla actividades con 24 escritoras, entre ellas la mexicana Lydia Cacho y la española Rosa Montero.

El Taller está dedicado a la moda y permite que diseñadores emergentes presenten sus trabajos junto a firmas de alta costura mediante exhibiciones y pasarelas. La gastronomía tiene su propio espacio en El Mercado, bajo la dirección del chef español Rafa Zafra y con propuestas vinculadas con la cocina latinoamericana.

La música también sale del Estadio Shakira. La Sala cuenta con presentaciones de artistas y DJ como Nathy Peluso, Amaia, Lia Kali, Yerai Cortés, Juicy Bae, Ángeles Toledano y Klandestina, entre otros.

Los seguidores de la colombiana tienen espacios específicos en El Museo de Shakira y Club La Loba, donde pueden conocer aspectos de su trayectoria, recrear cuatro de sus videos musicales y encontrar mercancía relacionada con la artista.

Los niños también tienen un espacio dentro de Macondito, un parque infantil diseñado con la participación de Disney y de Milan y Sasha, hijos de Shakira.

La cultura colombiana también forma parte de Macondo Park. El Carnaval de Barranquilla tiene presencia dentro de las actividades del recinto, lo que permite a los asistentes conocer una de las celebraciones más representativas de Colombia.

Uno de los espacios de Macondo Park dueron diseñados por los hijos de Shakira en colaboración con Disney. [Fotografía. EFE] (Borja Sánchez-Trillo/EFE)

¿Cuánto tiempo estará Macondo Park abierto en Madrid?

A pesar de sus dimensiones, Macondo Park no fue diseñado como un parque permanente. La ciudad existe alrededor de la residencia de Shakira y permanecerá durante sus 12 conciertos en Madrid.

Las presentaciones están programadas para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, además del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026.

El diseño de Macondo Park tomó aproximadamente 6 meses y su construcción, varias semanas. Desde el inicio, el complejo se planeó como un espacio temporal que funcionaría únicamente durante los conciertos de Shakira en Madrid.

Después del último concierto, la ‘Ciudad Shakira’ comenzará a desaparecer de Madrid. Sus estructuras serán desmontadas y podrán reutilizarse en otros proyectos, pero la experiencia seguirá la misma lógica del universo que le dio nombre: Macondo existirá durante unas semanas antes de convertirse en un recuerdo.