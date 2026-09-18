Carín León hace historia en la Sphere en Las Vegas

Artistas como Luis Miguel y Alejandro Fernández se volvieron regulares en los escenarios de Las Vegas, especialmente durante las celebraciones del Día de la Independencia de México. Pero este año quien sin lugar a dudas rompió récords y sentó precedente fue Carín León.

El cantante, guitarrista y compositor mexicano, originario de Hermosillo, Sonora, ganador de dos Grammys y cuatro Latin Grammys, fue el primer mexicano y primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas. Tenía 7 fechas programadas, del 4 al 13 de septiembre de 2026, aunque solo dio seis conciertos, ya que canceló una fecha por problemas mecánicos en su avión. Aún cuando desafortunadamente las cancelación son cada vez más frecuentes, en este caso el público estaba sumamente decepcionado por la poca información y el aviso de última hora, con asistentes incluso ya en sus asientos.

La Sphere es un centro de espectáculos que inició sus operaciones en septiembre de 2023. La banda de rock irlandesa U2 inauguró el recinto, que tiene una capacidad para hasta 20,000 espectadores y cuenta con algunas características tecnológicas únicas como su pantalla LED envolvente de resolución 16K y sistema de sonido. Estas características hacen que los shows que se presentan en este escenario se tengan que crear específicamente para esta pantalla.

En el caso de Carín León, su show tardó un año en construirse y requirió de un equipo de 65 personas y seis tráilers para montarlo: cuatro para el escenario y dos para la iluminación. Además, el escenario tenía que montarse y desmontarse después de cada función, ya que no es el único show que se presenta en la Sphere.

Este centro de espectáculos fue diseñado por la firma arquitectónica Populos y es considerado una maravilla tecnológica y de entretenimiento. Es el edificio esférico más grande del planeta y costó 2,300 millones de dólares. Desde su edificación, la Sphere cambió el horizonte de Las Vegas, convirtiéndose en un referente inmediato.

Este espacio inmersivo con tecnología única permite que los creadores de contenido puedan explorar ideas y crear experiencias que nunca habían sido posibles, llevando el entretenimiento a un nuevo nivel.

El éxito que tuvo el Sonorense, la Sphere emitió un comunicado informando que, después de un debut con boletos agotados y una demanda sin precedentes, la superestrella mundial Carín León regresará para ofrecer tres conciertos más el próximo año, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Independencia de México en Las Vegas.

La presentación de Carin León en la Sphere, abre una nueva etapa para la música mexicana en el mundo de los grandes espectáculos internacionales. El éxito de sus presentaciones y el anuncio de su regreso confirman que la música mexicana sigue conquistando nuevos espacios y que Las Vegas sigue siendo un gran escaparate para los artistas que buscan hacer historia.