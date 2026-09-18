Claudia Tacoronte: Vinculan a proceso a ‘El Trompas’ por el feminicidio de la estudiante española en Morelos

Francisco Javier 'N', alias 'El Trompas', fue vinculado a proceso por el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte.

Después de haber sido diferida la audiencia inicial de formulación de imputación para la tarde de este viernes en el Juzgado de Control de Cuautla, el juez de control vinculó a proceso a Francisco Javier “N” por el feminicidio de la estudiante española, Claudia Tacoronte, al considerar que el imputado incurrió en las causales de lesiones infamantes y exposición en lugar público.

Asimismo, ordenó prisión preventiva oficiosa y concedió cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Padre de Claudia Tacoronte visita memorial tras recibir sus restos

En un ambiente de dolor y consternación, este viernes, el padre de Claudia Tacoronte, la estudiante española de 21 años víctima de feminicidio, acudió al sitio donde su hija fue atacada para rendirle homenaje frente a un altar de velas y flores que la comunidad y colectivos han levantado en su memoria.

La emotiva visita tuvo lugar pocas horas después de que el progenitor acudiera a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, donde cumplió con las diligencias de reconocimiento y recepción formal de los restos de la joven.

Tras recibir el cuerpo, que será repatriado en las próximas horas con asistencia del consulado español, el padre se trasladó al lugar de los hechos. Ahí permaneció en silencio durante varios minutos frente al memorial improvisado, entre ofrendas florales y mensajes que exigen justicia.

Valentín Tacoronte, padre de Claudia Tacoronte Aguilera, visitó el sitio donde fue asesinada el pasado sábado. (Margarito Pérez Retana)

Estudiantes de la UAEM exigen justicia por Claudia Tacoronte

A lo largo de la semana, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y activistas han realizado manifestaciones para denunciar la inseguridad y exigir celeridad en la impartición de justicia.

El jueves 17 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmó la captura de Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”. El sujeto fue localizado en un operativo coordinado entre fuerzas federales y locales.

Señalado como el presunto responsable del feminicidio, el sospechoso cuenta con antecedentes por asaltos en la zona de la colonia Emiliano Zapata.

Mientras las autoridades completan los trámites consulares para la repatriación, la comunidad universitaria mantiene las guardias en el altar para recordar a la estudiante grancanaria.