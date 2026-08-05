De vuelta a Macondo: ¿Quién es quién en la parte 2 de ‘Cien años de soledad’?

La temporada 2 de 'Cien años de soledad' tiene nuevos y ya conocidos personajes importantes para la historia de la serie. (Foto: Cortesía Netflix/ChatgGPT)

La historia de los Buendía llega a su capítulo final con la temporada 2 de Cien años de soledad, donde aparecen personajes importantes para la trama de la adaptación de la emblemática novela de Gabriel García Márquez.

La serie de Netflix llega con nuevos personajes y el regreso de figuras clave dentro del elenco que da vida a los implicados en el tramo final de la adaptación de Cien años de soledad, la cual nos lleva de regreso al pueblo de Macondo.

'Cien años de soledad' es una serie disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

¿Quién es quién en la temporada 2 de ‘Cien años de soledad’?

La serie Cien años de soledad lleva a la pantalla chica la historia creada por Gabriel García Márquez, en la novela homónima que se convirtió en una de las más importantes dentro del realismo mágico.

Coronel Aureliano Buendía – Claudio Cataño

El legendario líder liberal regresa marcado por las guerras y las consecuencias de sus decisiones, mientras su historia llega a su fin mientras se revela que tiene la incapacidad de amar.

El Coronel Aureliano Buendía tiene su final en la parte 2 de 'Cien años de soledad'. (Foto: Cortesía Netflix)

Úrsula Iguarán – Marleyda Soto

La matriarca de los Buendía continúa siendo el pilar de la familia y presencia el crecimiento de nuevas generaciones, además de la transformación de Macondo.

Úrsula es considerada la voz de la razón en medio de una familia de locos, como ella misma lo afirma.

Marleyda Soto interpreta a Úrsula Iguarán en la serie 'Cien Años De Soledad' (Crédito: Cortesía Netflix) (Pablo Arellano / Netflix)

José Arcadio Segundo – Julián Román

Uno de los gemelos hijos de Arcadio. Su curiosidad lo acerca a los manuscritos de Melquíades y será testigo de algunos de los episodios más importantes de la historia del pueblo.

Aureliano Segundo – Julián Román

Hermano gemelo de José Arcadio Segundo. Su vida cambia tras conocer a Fernanda del Carpio, con quien forma una familia que influirá en el futuro de los Buendía.

La temporada 2 de 'Cien años de soledad' presenta a los gemelos José Arcadio y Aureliano. (Foto: Cortesía Netflix)

Fernanda del Carpio – Carla Baratta

Procedente de Bogotá, llega a Macondo y se convierte en la esposa de Aureliano Segundo. Su educación conservadora y sus estrictas costumbres contrastan con el ambiente de la familia Buendía.

Fernanda del Carpio es interpretada por Carla Baratta en 'Cien años de soledad'. (Foto: Cortesía Netflix) (Mauricio González A - @MauroGon Mauricio González A - @MauroGon/Mauricio González A - @MauroGon)

Petra Cotes – Ángela Cano

Mantiene una intensa relación con Aureliano Segundo y se convierte en una figura determinante dentro de la historia gracias a la prosperidad que ambos comparten.

Después causa problemas dentro de la familia al separarse de Aureliano y tomar una decisión que cambia la vida de todos.

Petra Cortés y Aureliano Segundo son de los personajes principales de la parte 2 de 'Cien años de soledad'. (Foto: Cortesía Netflix) (Mauricio González A - @MauroGon Mauricio González A - @MauroGon/Mauricio González A - @MauroGon)

Meme (Renata Remedios) – Juanita Molina

Hija de Fernanda y Aureliano Segundo. Su historia cobra protagonismo conforme avanza la nueva generación de los Buendía.

Meme (Remedios) en la temporada 2 de 'Cien años de soledad'. (Foto: Cortesía Netflix)

Amaranta Úrsula – María Adelaida Puerta

Representa a una de las últimas generaciones de la familia y desempeña un papel fundamental en el desenlace de la saga.

Tiene el mismo carácter que Úrsula Iguarán, para su niñez en un convento en Europa y regresa a Macondo.

Remedios, la Bella – Daniella Reyes

Uno de los personajes más enigmáticos de la obra, considerada una de las mujeres más bellas, con una personalidad siguen siendo parte de los momentos más memorables de Macondo.

Remedios, la bella en la segunda parte de la serie. (Foto: Cortesía Netflix) (Mauricio González A - @MauroGon;Mauricio González A - @MauroGonzalezA)

Rebeca Buendía - Martha Hurtado

Llega misteriosamente a Macondo, es la hija adoptiva de la familia. Tiene la característica de chuparse el dedo cada que tiene una crisis emocional.

¿Qué esperar de la segunda parte de ‘Cien años de soledad’?

La segunda parte de Cien años de soledad retrata la historia de los Buendía y traslada el protagonismo de la familia al propio Macondo, un pueblo que cambia conforme llegan el ferrocarril, la compañía bananera y los conflictos sociales que terminarán por cumplir la profecía que persigue a la estirpe creada por Gabriel García Márquez.

La directora Laura Mora explicó que esta nueva entrega muestra el pueblo de Macondo más grande y complejo, donde el crecimiento económico también trae consigo desigualdad y cambios que transforman la vida de sus habitantes.

“Así como en la primera temporada la familia Buendía era la protagonista, en la segunda parte es Macondo como cuerpo político, social, un Macondo donde llegan extranjeros, que crece, donde llega el capitalismo y todos los problemas que eso trae”, señaló durante la presentación de la serie.

El director Carlos Moreno aseguró que la adaptación conserva la reflexión social presente en la novela y consideró que muchos de los temas abordados por Gabriel García Márquez siguen vigentes.

La actriz Marleyda Soto, quien interpreta a Úrsula Iguarán, adelantó que su personaje enfrentará una de las etapas más difíciles de la historia al presenciar la decadencia de Macondo y de la familia Buendía. En tanto, Margarita Rosa de Francisco, encargada de dar vida a Fernanda del Carpio, destacó que la producción debe verse como una obra con identidad propia, inspirada en la novela, pero con un lenguaje audiovisual que busca rendir homenaje al universo creado por el Nobel colombiano.

En esta segunda parte, la trama se sitúa después del armisticio y el Tratado de Neerlandia. Mientras el coronel Aureliano Buendía intenta dejar atrás los años de guerra, Macondo vive la llegada del ferrocarril, el auge de la compañía bananera y los acontecimientos que aceleran la decadencia del pueblo, hasta conducir al desenlace de la maldición que acompaña a los Buendía en Cien años de soledad.

La parte 2 de 'Cien años de soledad' marca el cierre de la historia de los Buendía. (Foto: Cortesía Netflix) (Mauricio González A - @MauroGon;Mauricio González A - @MauroGonzalezA)

Lista de capítulos de la temporada 2 de ‘Cien años de soledad’

La adaptación de Netflix está compuesta por 16 episodios en total, divididos en dos partes de ocho capítulos cada una. La segunda entrega incluye los siguientes episodios:

El armisticio La Reina de Madagascar Fernanda del Carpio Había llegado el inocente tren Fue un once de octubre Eran más de tres mil Llovió cuatro años Gran final (episodio especial).

Con información de EFE