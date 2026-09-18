¿Qué son los ‘refugios climáticos’? Proponen abrirlos en CDMX ante temperaturas extremas

Ante la posibilidad de más y peores olas de calor en México, una diputada de la CDMX propone crear refugios climáticos.

El Partido Verde propuso crear una Red de Refugios Climáticos en las alcaldías de la Ciudad de México, ante el aumento de olas de calor y climas más intensos en la capital del país.

La propuesta fue impulsada por la diputada Paulina Pérez Córdova, quien la presentó ante el Congreso de la Ciudad de México.

La legisladora del PVEM advirtió que las altas temperaturas pueden poner en riesgo a sectores vulnerables de la sociedad, como las personas adultas mayores, niñas, niños, personas con discapacidad, personas en situación de calle y trabajadores que tienen largas jornadas laborales bajo el sol.

¿Cómo serían los refugios climáticos que propone el PVEM?

La legisladora explicó que hay espacios en la Ciudad de México que sirven como refugios temporales, pero no existe hasta ahora una red organizada de albergues que protejan a la población “cuando el calor se vuelve peligroso”.

Es por ello que planteó que estos refugios climáticos deberían contar con sombra, ventilación, agua potable y personal capacitado que brinde primeros auxilios básicos.

La diputada recordó que las alcaldías cuentan con infraestructura y áreas para poner en marcha esta red de refugios climáticos que podrían ser habilitados cuando haya alertas por calor extremo.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil cuenta con refugios temporales en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero (GAM), Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tláhuac.

En un artículo publicado en la Gaceta UNAM esta semana, especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) destacaron que el fenómeno conocido como El Niño podría intensificarse hacia finales de 2026, con impactos que dependerán de la región: algunas zonas tendrán lluvias por encima de lo normal, mientras que en otras habrá condiciones de sequía y calor.

Jorge Zavala Hidalgo indicó que uno de los probables impactos será el aumento del calor en el norte en 2026. En tanto, para 2027 se prevé que haya menos lluvias en el centro, sur y sureste en el verano, más lluvias de enero a marzo, sequías entre abril y junio, incendios de febrero a junio y más días con mala calidad del aire en 2027.

“En los tres niveles de gobierno se deben adaptar refugios en casos de ondas de calor, sitios que tienen que ser frescos, con capacidad de hidratación y atención médica para las personas que presenten golpes de calor. La población debe mantenerse hidratada y no exponerse a la radiación solar cuando las temperaturas son altas, en especial niños, mujeres embarazadas y adultos mayores”, indicó el especialista Zavala Hidalgo.