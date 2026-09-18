¿Qué son los billetes G5? Autoridades alertan por venta de divisas falsas en redes sociales

“Absolutamente igual que uno original, pasan en cualquier establecimiento”, así es como en redes sociales promocionan los billetes falsos denominados como G5 por los que las autoridades de la Ciudad de México emitieron una alerta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una alerta sobre dichos billetes falsos, que supuestamente tienen todos los símbolos de los originales y se promocionan en redes sociales.

La venta de billetes G5 es una modalidad de fraude en la que “se ofrecen billetes supuestamente de alta calidad o con características similares a los auténticos. Estos objetos suelen ser promocionados mediante fotografías y videos, en los que se indica que están disponibles en paquetes de diferentes cantidades y precios”.

¿Cómo funciona el fraude de los billetes G5?

En caso de que las personas muestren interés en adquirir los billetes G5, se les contacta por mensaje directo, donde les dan instrucciones para realizar un depósito o transferencia para apartar y recibir el paquete.

La primera estafa ocurre en caso de que los vendedores dejan de responder los mensajes y bloquean a las víctimas. También hay casos en los que dan información falsa sobre los envíos o en ciertos casos se reciben productos distintos a los anunciados.

Sin embargo, el problema más grave ocurre al adquirir billetes falsos, ya que realizar pagos con divisas falsas es un delito que se castiga con 12 años de cárcel, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Marketplace: El sitio favorito para la venta de billetes G5

En el apartado de Marketplace de Facebook, además de grupos de compra venta en distintas ciudades del país es donde aparecen los vendedores de billetes G5.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, los vendedores de estos artículos falsos tienen cinco paquetes según cada monto:

6 mil 500 pesos en billetes G5 por 480 pesos reales.

8 mil 500 pesos en billetes G5 por 800 pesos reales.

14 mil pesos en billetes G5 por mil pesos reales.

16 mil pesos en billetes G5 por mil 500 pesos reales.

35 mil pesos en billetes G5 por 3 mil pesos reales.

Los vendedores piden información sensible como la dirección específica, a fin de entregarte los paquetes. Según sus promociones, dichos billetes supuestamente pasan las pruebas de plumón y luz infrarroja.

No caigas en fraudes: Recomendaciones para no caer en la estafa de los billetes G5

La Policía Cibernética de la SSC emitió una serie de recomendaciones en caso de que seas víctima de esta modalidad de fraude: