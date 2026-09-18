Banxico y la gobernadora en la esfera de cristal

Se entiende que Victoria Rodríguez Ceja haya optado por un bajo perfil al frente de Banco de México (Banxico) durante su mandato. — Se entiende que Victoria Rodríguez Ceja haya optado por un bajo perfil al frente de Banco de México (Banxico) durante su mandato. La prudencia puede ser una virtud cuando se trata de política monetaria, mercados financieros y expectativas, pero luego de todos estos años, el sector financiero y mercados se preguntan por qué no ha cambiado sus conferencias virtuales a presenciales, cuando las condiciones ya están más que dadas.

Y es que una cosa es cuidar el mensaje y otra muy distinta convertir la comunicación del banco central en una especie de esfera de cristal: todos pueden verla, pero nadie puede preguntarle directamente. Es cierto que en política monetaria hay cosas que se mantienen bajo llave, pero hay diversos temas que la interacción, como sucede en otros países con los medios, es clave, por lo que resulta difícil de justificar porque se sigue manteniendo bajo llave a la propia gobernadora y dentro de una burbuja.

Victoria Rodríguez Ceja lleva años al frente del banco central, e incluso ya se habla de su reeleción para 2027, tiempo durante el cual su estilo de comunicación ha sido, por decirlo suavemente, de muy bajo perfil, incluso son contadas las reuniones con directivos de la industria que regula, y rara vez también se le ve enfrentando preguntas de periodistas de forma presencial sobre las decisiones que afectan directamente a mercados, empresas y familias.

Y justo esta semana el contraste es más que evidente: Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, salió a explicar la decisión de subir la tasa estadounidense y respondió preguntas de la prensa. Fueron 30 minutos, con preguntas sobre inflación, tasas y el siguiente movimiento del banco central. La Fed incluso está modificando el formato para ampliar la participación de medios.

En Europa tampoco parece existir ese temor al micrófono, Christine Lagarde encabezó el pasado 10 de septiembre la conferencia del Banco Central Europeo después de la decisión monetaria y respondió preguntas de periodistas en encuentro presencial, mientras tanto, en México seguimos con la comunicación cuidadosamente administrada. Un banco central moderno necesita explicar sus decisiones y, sobre todo, estar dispuesto a recibir preguntas de manera remota.

En la propia Junta de Gobierno integrada por Rodríguez Ceja, Galia Borja, José Gabriel Cuadra, Jonathan Heath y Omar Mejía e incluso desde dentro del propio banco central, se han escuchado voces que consideran conveniente recuperar las conferencias presenciales, ya sea con la gobernadora o con todos los integrantes.

Desde luego, no porque una conferencia de prensa tenga que convertirse en un ring o que la gobernadora deba responder cualquier ocurrencia, pero las conferencias presenciales en el auditorio del banco central servían a medios y autoridades; tener un bajo perfil es correcto, pero al menos la percepción es que se terminó convirtiendo en una barrera entre el banco central y los medios y el mercado. Ojalá, rumbo a la eventual reeleción, los encuentros cambien.

Banobras: esto ya va

A donde hay que seguir de cerca los trabajos que tiene en la lista para lo que resta del año y el 2027, es a Banobras que lleva Jorge Mendoza, y es que ayer en la mañanera ya se puede separar el anuncio de la realidad en los nuevos proyectos en donde también participarán gobiernos estatales y la iniciativa privada.

Por lo pronto, ya está en marcha la empresa estatal de participación federal mayoritaria que lo llevará adelante. El Gobierno Federal lo colocó como prioridad y ya se comunicó a Estados Unidos la relevancia del proyecto y que el traslado de carga será fuera de la ciudad.

Detrás de esta arquitectura está Mendoza, con el diseño de un modelo que busca que la infraestructura deje de ser simplemente obra y se convierta en detonador económico. Todo indica que el distribuidor en Piedras Negras será uno de los primeros que esté viendo la luz, ya que no sólo permitirá sacar vehículos pesados de las zonas urbanas, sino que significa menor riesgo vial, menor deterioro de las vialidades y, sobre todo, mejores condiciones para ampliar el intercambio comercial y atraer industria en esa región del país, golpeada por el cierre de AHMSA.

Lo relevante es que las piezas ya están sobre la mesa: empresa creada, prioridad gubernamental, coordinación binacional y ruta de ejecución; si el calendario se mantiene, la construcción arrancaría a finales de 2026 o en enero de 2027, el proyecto camina, ya pronto más detalles del pipeline de esta banca de desarrollo.

El ladrillo vuelve a tomar fuerza

El dato que está moviendo al mercado de fusiones y adquisiciones en México está en bienes raíces: 15 operaciones entre enero y agosto, frente a sólo ocho en el mismo periodo de 2025. Es decir, casi se duplicó la actividad y el sector pasó a ser el segundo más activo del país.

Después de tres años de sube y baja, el sector inmobiliario vuelve a levantar la mano, impulsado por las expectativas alrededor del nearshoring, el Plan México y los nuevos polos de desarrollo, lo que, sin duda, es una buena noticia.

El contraste es todavía más evidente si se recuerda que en agosto de 2024, los bienes raíces habían registrado 28 operaciones, colocándose entonces como el sector más dinámico.

El mercado total suma 92 transacciones por 11 mil 610.8 millones de dólares, pero es el salto inmobiliario el que merece atención, esto según datos de la firma Seale & Associates que muestran que las empresas vuelven a comprar, vender y asociarse alrededor de activos inmobiliarios, y que todo indica vuelve el apetito por invertir en la infraestructura física que acompañará la siguiente etapa industrial de México. Ojalá se den todas las condiciones para ello.

TransUnion mueve ficha

TransUnion mueve ficha con Mariano Zadeh como nuevo Chief Product Officer para América Latina, quien llega con experiencia en banca, Fintech, pagos y productos digitales, justo cuando el negocio de información crediticia exige mucho más que reportar historiales y en donde la competencia ha crecido.

En México tendrá bajo su radar el negocio de Buró de Crédito y el desarrollo de soluciones de riesgo, fraude e inclusión financiera, reportará a Carlos Valencia, presidente regional, la apuesta es por acelerar innovación y crecimiento en una industria donde los datos ya son el verdadero activo estratégico, sólo hay que recordar la millonaria venta de Círculo de Crédito.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.