El futbol mexicano, entre biométricos y monopolios

El futbol mexicano parece haber dejado de ser solamente un espectáculo para convertirse también en un laboratorio regulatorio. Durante años ahí sólo pesaban las decisiones de los dueños de los clubes sobre muchos otros factores, pero todo indica que la supervisión llegó de lleno al club de los caballeros del futbol.

Andrea Marván (Especial)

Primero fue el FAN ID y los datos biométricos de los aficionados que fueron sancionados por la violación a la ley de datos personales, y ahora la nueva Comisión Nacional Antimonopolio que lleva Andrea Marván puso bajo la lupa la estructura económica del futbol profesional. Son dos casos distintos, pero juntos muestran que la industria enfrenta una revisión cada vez más profunda.

En el caso de los biométricos, el problema estuvo en el tratamiento de datos personales sensibles de los aficionados. La Federación Mexicana de Futbol recibió una multa de 42.8 millones de pesos, relacionada con el manejo de la información recabada mediante el sistema FAN ID. El expediente puso sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de entrar a un estadio: qué datos puede pedir una organización, para qué utilizarlos y cómo debe protegerlos, sin olvidar que sigue pidiéndose en los estadios el registro, aun cuando poco o nada se sabe si ha habido alguna sanción o expulsión de algún aficionado identificado por la vía del FAN ID, ¿funciona o no? No se sabe.

Ahora el frente es diferente, ya que la Comisión Nacional Antimonopolio inició de oficio el expediente IO001-2026 para investigar posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de afiliación, organización y acceso a las competiciones de futbol profesional federado en México y hacen el llamado a quienes tengan información a proporcionarla para armar el expediente.

Eso sí, aquí todavía no hay culpables ni multas y fue en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en donde se registró la apertura de la investigación que está encabezada por José Manuel Haro Zepeda, titular de la Autoridad Investigadora, y fue turnada a la Dirección General de Investigaciones de Mercado, que puede requerir información, citar personas y realizar visitas de verificación, proceso que puede llevarse varios años, no sabremos pronto los resultados, eso es un hecho.

Mientras, hay que esperar a que esta investigación, que sin duda podría involucrar a clubes, organizaciones, federaciones u otros participantes, acredite primero una conducta contraria a la competencia. Es ahí donde seguramente, como ya ha sucedido en la industria de la unidad, no hay que olvidar que en 2021 la entonces Cofece sancionó a 17 clubes de la Liga MX, a la FMF y a ocho personas físicas por prácticas relacionadas con el llamado “pacto de caballeros” y los topes salariales de la Liga MX Femenil. De hecho, este año la liga femenil tuvo cambios importantes en cuanto a los salarios y patrocinios.

Por lo pronto, las señales son claras: el futbol mexicano está siendo observado no sólo por cómo trata a sus aficionados, sino por cómo funciona su negocio que sigue siendo exclusivo en México.

Guerrero: una candidata con cuentas pendientes

Las encuestas privadas la mostraban precisamente en primer lugar como el personaje político más conocido en el estado. Ahora oficialmente Morena también la reconoce como su futura candidata a la gubernatura de Guerrero de 2027, o coordinadora de la transformación para no ser visto como campañas anticipadas.

Beatriz Mojica (Especial)

Beatriz Mojica, salvo un giro inesperado, será nuevamente candidata para la gubernatura de uno de los estados más pobres del país, pero con muchos aspirantes en la política, y es que ella ya fue candidata al gobierno estatal en 2015, entonces por el PRD, y su trayectoria política también ha pasado por distintos espacios de la izquierda, incluido el apoyo al PAN por la alianza que se tuvo, todo eso antes de llegar a Morena.

Lo interesante de esta designación no está solamente en quién ganó, sino en quién perdió y es que Mojica se impuso a Esthela Damián, una enviada con respaldo directo desde el entorno presidencial, pero que no consiguió conectar con la estructura local, ni con la población; también dejó atrás a perfiles con territorio y operación política, como Iván Hernández, sin olvidar a la alcaldesa con licencia Abelina López, que ya mostró que no piensa guardar silencio ni aceptar cualquier definición sin reclamar y llamó ya a la encuesta ‘de papel. No olvidemos a Félix Salgado que igual hizo reuniones aunque oficialmente no participó en la contienda interna.

Por lo pronto, la señal es clara: en Guerrero, el control local todavía pesa frente a las decisiones que pueden cocinarse en Palacio Nacional, con todo y las implicaciones que eso pueda tener, porque hay grupos políticos que hoy ya se sienten desplazados y comenzarán a cobrar facturas, sin olvidar los grupos delincuenciales que suelen tener favoritos, por lo que las próximas semanas serán claves para ver la operación cicatriz o de plano la pelea frontal.

Hoy sin duda, Mojica ganó la primera batalla, el siguiente paso será demostrar que puede ganar la más complicada: mantener unido a Morena en Guerrero.

Más vivienda en Edomex

En donde hay que seguir de cerca el tema de vivienda, es en el Estado de México en donde Grupo RUBA, la desarrolladora que dirige Jesús Sandoval Armenta, realizará una inversión de más de 18 mil millones de pesos de para construir 19 mil 600 viviendas en seis municipios mexiquenses.

Carlos Maza (Especial)

La entidad gobernada por Delfina Gómez no puede estar más que contenta, ya que no sólo se trata de la creación de empleo temporal, sino también poder reducir el déficit de vivienda que enfrenta. Ahí, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), a cargo de Carlos Maza, trabaja en facilitar y acompañar la detonación de estos proyectos en polígonos destinados a la vivienda para garantizar que se construyan entornos urbanos ordenados y sostenibles.

Han puesto en marcha la plataforma “Pulsar”, la cual permite a los desarrolladores consultar en tiempo real y desde cualquier dispositivo móvil el estado que guardan sus trámites en los procesos de autorización de los proyectos, lo que da mayor transparencia y trazabilidad, además de facilitar el cumplimiento de la normatividad territorial del Estado de México, tecnología e inversión de la mano.

América Latina tiene otra oportunidad

Ernesto Revilla (Especial)

El análisis liderado por Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citi, plantea una ventana poco común: dólar débil, materias primas firmes, comercio resiliente y mayor nearshoring. México está especialmente bien posicionado al consolidarse como principal socio comercial de Estados Unidos y lo importante es que la oportunidad está ahí; el reto será convertirla en crecimiento sostenido, ya hablaremos más de esto.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.