Afores: la lupa llegó al promotor, pero el negocio sigue con grietas

Tras los cambios aprobados para incrementar las aportaciones de las Afores, el dinero administrado por estas figuras representará pronto uno de los montos más importantes para el sistema financiero. Incluso se estima por encima de lo que los bancos pudieran tener bajo su resguardo en unos años, pero más allá de ello, hoy hay casi 9 billones de pesos administrados, por lo que también hay incentivos para vender, traspasar y mover cuentas, y obviamente, retirar el dinero por algún apuro económico.

Julio César Cervantes (Ilustración de Laura Mancilla)

Por eso la nueva regulación de la Consar que tiene al frente a Julio César Cervantes Parra toca directamente uno de los puntos más sensibles del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR): cómo se captan y conservan los clientes y que en años anteriores, era un incentivo perverso para cobrar comisiones por el cambio que se realizaba de Afore, incluso algunos sin autorizaciones, lo que se ha ido frenando.

Ahora, los cambios del pasado 10 de septiembre, publicados en el Diario Oficial de la Federación para agentes promotores de las Afores, tiene incluido el Observador de Integridad y Malas Prácticas, que comenzará a operar el primer día hábil de enero de 2027 y tendrá, entre otras funciones, recibir denuncias anónimas, elaborar dictámenes mensuales e informes trimestrales y detectar patrones de conducta que puedan perjudicar a los trabajadores. Un oficial de cumplimiento, como en las prácticas de prevención de Lavado de Dinero, pero ahora de protección al trabajador.

La responsabilidad de que esto funcione está en la Consar, encabezada por Cervantes Parra y es donde el mercado ha puesto el ojo, porque el regulador no sólo está mirando al asesor que hace el trámite; está intentando poner bajo vigilancia los incentivos comerciales de las propias administradoras.

La vigilancia y la información serán clave ante acusaciones de falsificación de información, uso indebido de datos, operaciones sin consentimiento y esquemas de remuneración que pueden empujar a los asesores a privilegiar volumen sobre calidad. Ahora esta figura o viene ayudar o se convierte en un accesorio más, y con ello, más carga administrativa para las Afores.

Y mientras la regulación aprieta, el tamaño del negocio sigue creciendo, ya que al cierre de julio, las Afores administraban 8.965 billones de pesos, según cifras de la propia Consar. Profuturo, XXI-Banorte, Banamex y SURA concentran una parte importante de esos recursos, lo que vuelve todavía más relevante la competencia por cada cuenta.

Porque en ese entorno, sigue habiendo cambios pendientes, como el retiro por desempleo, en donde ya la Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo 191 de la Ley del Seguro Social para dificultar la manipulación del salario base de cotización. La propuesta mantiene dos esquemas: uno basado en 30 días del salario base promedio de las últimas 52 semanas, con límite de 10 UMA mensuales; y otro, para cuentas con mayor antigüedad, que toma el menor entre 90 días del salario base promedio de las últimas 250 semanas o 11.5 por ciento del saldo de la subcuenta correspondiente.

Este tema, surge otra vez tras el problema detectado de que gestores registraban artificialmente salarios más altos para elevar el retiro, con efectos sobre semanas cotizadas y futuro pensionario, además de cobrarles comisiones de más de 10 por ciento por la ayuda para el retiro cuando es un trámite gratuito. Las malas prácticas detectadas, que se buscan frenar con reformas, han sido señaladas por el observador; ahora queda esperar que funcionen.

La banca digital ya toca la puerta de los grandes

Avanzan a paso bastante rápido alguno de los bancos digitales, y eso es ya una presión competitiva para instituciones como Banorte, BBVA, Santander y Banamex que siguen también buscando como innovar. Ya se vio con Nu, que en México lleva Armando Herrera, que mostró que existe mercado para modelos que combinan tecnología, menores fricciones y una relación completamente digital con el cliente y que opera en Brasil, Colombia y ahora en Estados Unidos.

Nik Storonsky (Ilustración de Laura Mancilla)

Ahora sume a Revolut que en nuestro país tiene al frente a Juan Guerra con la firma fundada y dirigida por Nik Storonsky, que obtuvo la licencia bancaria de la Superintendencia Financiera de Colombia y prepara su llegada bajo la dirección de Diego Caicedo en Revolut Colombia.

Revolut llega con más de 80 millones de clientes y presencia bancaria regulada en seis mercados. En 2025 reportó ingresos por 6 mil millones de dólares y ganancias antes de impuestos por 2 mil 300 millones.

Banorte, con Marcos Ramírez como director general; BBVA México, encabezado por Eduardo Osuna; Santander México, dirigido por Felipe García, y Banamex con Edgardo del Rincón compiten en un mercado donde la tecnología está modificando las expectativas del usuario y todos reconocen que la competencia se verá más intensa en los siguientes meses que son clave en el consumo y captación de aguinaldos. Los grandes bancos mexicanos tienen una ventaja evidente: infraestructura, capital, millones de clientes y décadas de operación regulada, veremos que novedades más traen los digitales.

¡Viva México, viva el rating!

Tere Jiménez (Ilustración de Laura Mancilla)

Este 15 de septiembre las arengas también tuvieron estrategia de comunicación, ya que algunos gobernadores no desaprovecharon la oportunidad de estar en el Canal de las Estrellas presentando como dieron el grito en sus estados, ahí Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, no se conformó con los héroes de la Independencia: sumó “la educación, la prosperidad y la familia”, “la paz y la seguridad”, “la libertad”, el “gigante de México”.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, llevó la segmentación todavía más lejos: “¡Vivan las mujeres!”, “¡nuestras niñas, niños y jóvenes!”, “¡nuestros adultos mayores!”, “¡nuestros pueblos originarios!”, “¡las familias!”, “¡el pueblo trabajador!”, además de paz, bienestar, libertad y soberanía, todo muy incluyente, hasta que uno se pregunta si una arenga necesita parecer un padrón electoral.

El detalle es que estos mensajes no llegaron gratis a una audiencia nacional, aparecer después del Grito Oficial, no cualquiera puede solventarlo, ahí los convenios televisivos salieron para poder llevar su imagen y discursos a todo el país, si bien no pagan por informar resultados, al menos ya pudieron conocerlas en todo el país, lo único que falta es medir el rating de cada viva.

El negocio de guardar cosas

Alejandro Sánchez (Ilustración de Laura Mancilla)

El metro cuadrado también se cotiza cuando se utiliza para guardar lo que no cabe en casa o en la empresa y ahí City Storage México, bajo la dirección de Alejandro Sánchez invirtió 450 millones de pesos en Naucalpan para desarrollar mil 500 minibodegas y prepara otros mil 500 millones en cuatro proyectos mexiquenses en diferentes municipios; las inversiones siguen fluyendo en la entidad que gobierna Delfina Gómez.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.