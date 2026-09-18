Cazzu reacciona tras comunicado de Nodal sobre la ‘Ley Cazzu’: ‘Me silenciaron legal e injustamente’

La ‘Ley Cazzu’ fue propuesta en México por Sandra Arreola Ruiz, la diputada de Michoacán. (Foto: Cuartoscuro/Captura de pantalla)

Luego de que el equipo de Christian Nodal negó frenar la ‘Ley Cazzu’, la rapera argentina publicó un comunicado en el que habló sobre la situación a la que se enfrenta actualmente por el vínculo que mantiene con el cantante de música regional mexicana.

La ‘Nena Trampa’ continúa en contacto con el intérprete de ‘Dime cómo quieres’, debido a que tienen una hija en común: Inti, una menor que tiene 3 años y cuya custodia comparten.

Desde su separación, la situación entre los artistas ha sido compleja, debido a que mientras Nodal asegura que envía depósitos millonarios para Inti como parte de la pensión, Cazzu lo ha desmentido.

Además, la rapera acusó a Christian de no darle los permisos necesarios para que su hija pueda viajar con ella durante sus giras, algo que el esposo de Ángela Aguilar negó. A todas las polémicas se sumó un nuevo capítulo por la ‘Ley Cazzu’.

Cazzu aseguró que ya no puede defenderse de los ataques que recibe en su contra. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué dijo Cazzu tras el comunicado del equipo de Christian Nodal?

Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista, publicó un breve comunicado en sus redes sociales, en el que afirmó que, una vez más, debía defenderse. Aunque no mencionó directamente el texto publicado por el equipo de Nodal, sí hizo referencia a él.

La intérprete de ‘Mucha data’ aseguró que desde que contó su versión sobre lo que sucedió tras su ruptura con el cantante de ‘Botella tras botella’ ha recibido un sinfín de ataques, de los cuales ya no puede defenderse.

“Mientras pude, dije verdades. Y esas siguen construyendo la realidad en la que materno. De hecho, los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar”, escribió. En otra parte del texto añadió que fue “silenciada”.

“Me silenciaron legalmente y sobre todo, injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: mentir y manipular una situación que se cae de madura”, dijo, e indicó que ella no actuó de la misma forma y permite que quien lo desee siga hablando, debido a que está convencida de que “el pez por la boca muere”.

A pesar de ello, Cazzu afirmó que es complicado llevar una maternidad en calma en medio de esta situación: “Me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que nada tienen que ver con la crianza. Acá, allá, hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos. El flagelo al que me encuentro sometida, no es ni siquiera el que se imaginan”.

En referencia al comunicado de Nodal, la rapera dijo que coincide en un solo aspecto: que la historia se conozca tal cual es, sin “artilugios que la entorpezcan”, y añadió que sigue comprometida con todas las iniciativas en pro de los derechos de las madres y mujeres.

“Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a las madres y mujeres. Porque, si a mí me pueden vulnerar, imaginen cómo se vulnera a las madres que no tienen manera de defenderse”, comentó.

¿Qué dijo el equipo de Nodal sobre la ‘Ley Cazzu’?

Las palabras de Cazzu llegan poco después de que el equipo de Christian Nodal emitiera un comunicado sobre la ‘Ley Cazzu’, una iniciativa propuesta en México por la diputada Sandra Arreola Ruiz.

La propuesta tomó el nombre de la rapera debido a que busca evitar una situación como la que Julieta denunció, al sugerir que los menores no requieran la autorización de ambos padres para viajar en casos donde se demuestre legalmente que hubo abandono de alguno de ellos.

Tras la difusión de la iniciativa de ley, circuló un supuesto amparo con el que Nodal buscaría frenar la propuesta, una situación que fue desmentida por el equipo legal del cantante.

Equipo de Nodal aclara estar en contra de la denominación e historia que impulsa la 'Ley Cazzu' (Foto: Cuartoscuro).

A través de un comunicado, indicaron que lo único que solicitan es que la denominación de la iniciativa sea neutra y no se utilice el nombre de Cazzu, ya que buscan proteger a Inti.

En especial, debido a que afirman que es falso que Christian Nodal no haya dado los permisos necesarios para que la menor viajara con Cazzu; también negaron que él sea un deudor alimentario.

“El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla. Esa narrativa no corresponde a la historia real de la menor. No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones. Tampoco ha negado permisos para que su pequeña hija viaje o para que su madre pueda trabajar”, indicaron.