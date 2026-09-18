Detroit Reman Toluca fortalece la cadena de suministro de Daimler Truck en Norteamérica y Latinoamérica

Detroit Reman Toluca, la planta de Daimler Truck especializada en la remanufactura de motores, transmisiones y componentes para el mercado de postventa, celebra su 19 aniversario refrendando su posición estratégica dentro de la cadena corporativa y su compromiso con la sostenibilidad en México y Norteamérica.

La instalación, especializada en productos para el mercado de postventa Freightliner, ha recuperado desde 2007 miles de componentes para reincorporarlos al mercado bajo estándares de calidad, desempeño y garantía equivalentes a los productos originales, con lo que busca extender la vida útil de los vehículos y reducir el consumo de materias primas.

“Cumplir 19 años de operación reafirma la solidez de un modelo que combina tecnología, economía circular y la pasión de nuestro equipo. En Detroit Reman Toluca no solo damos una segunda vida a componentes clave con la más alta calidad y garantía del mercado, sino que renovamos valor para nuestros clientes y contribuimos activamente a un transporte más sostenible”, señaló Víctor Téllez, director de la Planta Detroit Reman Toluca de Daimler Truck México.

Actualmente, la planta cuenta con un catálogo cercano a 400 números de parte y abastece a los mercados de México, Estados Unidos, Canadá y distintos países de Latinoamérica.

Entre sus principales productos se encuentran separadores de aceite para vehículos de rango pesado, motores y componentes para la familia Freightliner 360, compresores de aire HDEP de quinta generación para los motores DD13, DD15 y DD16, medias reparaciones para motores DD15 Euro IV, secadores de aire y sensores de NOx.

Para 2026, la operación incorporó nuevos productos a su portafolio, entre ellos la bomba de refrigerante de velocidad variable para motores DD15 con certificación GHG21, así como mangueras crimpadas para el sistema neumático de vehículos comerciales.

Un negocio que trasciende la postventa

Detroit Reman Toluca forma parte de un clúster norteamericano de seis plantas de remanufactura de Daimler Truck. Sus procesos están orientados a recuperar materiales, reducir desperdicios y disminuir la huella de carbono, bajo las certificaciones ISO 9001:2018 en gestión de calidad e ISO 14001:2018 en gestión ambiental.

El modelo adquiere relevancia en el autotransporte, ya que las empresas buscan mantener sus vehículos durante más tiempo y controlar los costos asociados al mantenimiento y refacciones. De acuerdo con Daimler un motor remanufacturado puede brindar hasta 30% de ahorro frente a la adquisición de componentes nuevos.

Además de la remanufactura, la planta incrementó su participación en la cadena industrial de Daimler Truck mediante la manufactura y ensamble de tableros para los camiones que la compañía produce en Santiago Tianguistenco, Estado de México.

La instalación también pone sus capacidades de manufactura especializada a disposición de otras empresas para la fabricación y ensamble de arneses automotrices, así como para el desarrollo e industrialización de componentes remanufacturados.

Crece la capacidad industrial

El crecimiento de Detroit Reman Toluca también se refleja en su plantilla, que actualmente suma casi 400 colaboradores. El 36 por ciento son mujeres y 11 por ciento son personas con discapacidad que participan en el programa Inclusión en Acción.

La planta incorpora además la Lengua de Señas Mexicana en la capacitación de los líderes del equipo operativo y reúne a cuatro generaciones de trabajadores.

Detroit Reman Toluca celebra 19 años operando.

Con 19 años de operación, Detroit Reman Toluca es pieza clave de la estrategia de Daimler Truck para integrar remanufactura, postventa, manufactura especializada y economía circular, con una propuesta dirigida a reducir el costo de propiedad de las unidades y aprovechar durante más tiempo los activos del autotransporte.