Jared Young, de los Mets, sale en camilla tras golpe en la cabeza: ‘Tiene síntomas de conmoción cerebral’

Young termina su temporada 2026 con los Mets con un promedio de bateo de .266, nueve jonrones y 39 carreras impulsadas en 103 partidos.[Fotografía. AP, ChatGPT]

Un momento de tensión se vivió durante el partido entre los New York Mets y los Philadelphia Phillies de la MLB, cuando el beisbolista Jared Young quedó inconsciente tras recibir accidentalmente un rodillazo en la cabeza de su compañero, el pitcher Nolan McLean.

El primera base permaneció inmóvil sobre el terreno y necesitó recibir atención médica antes de ser trasladado al hospital. Antes de abandonar el diamante, Young recuperó la conciencia y levantó el pulgar mientras era llevado para someterse a diversos estudios médicos.

Los primeros resultados descartaron consecuencias de mayor gravedad, pero el jugador, de 31 años, fue diagnosticado con una conmoción cerebral que puso fin a su temporada 2026 con los Mets, confirmó el mánager Andy Green.

¿Cómo fue el accidente que dejó inconsciente a Jared Young?

La jugada ocurrió durante la sexta entrada de la derrota por 3-0 de los Mets ante Philadelphia en el Citi Field, casa del cuadro neoyorquino. Con los Phillies arriba 1-0, Justin Crawford conectó un rodado lento hacia primera base y Nolan McLean salió en busca de la pelota.

Young inicialmente regresó hacia la almohadilla, mientras McLean hizo una breve pausa. El primera base extendió la mano derecha para intentar atrapar la pelota sin perder el contacto con la base, pero el pitcher reanudó su carrera y su rodilla golpeó directamente la cabeza de su compañero.

Young cayó de frente y permaneció inmóvil. Andy Green y un integrante del cuerpo médico salieron de inmediato para atenderlo, mientras el resto de los jugadores observaba con preocupación.

“Fue aterrador estar ahí sentado y saber que en ese momento él no estaba con nosotros. Simplemente estaba en otro lugar”, declaró Francisco Lindor, jugador de los Mets, sobre los instantes posteriores al choque.

La escena también provocó preocupación entre los jugadores de ambos equipos. Francisco Álvarez parecía rezar mientras sus compañeros rodeaban a Young, mientras que Alec Bohm se arrodilló cerca de la tercera base.

Young tardó algunos minutos en recuperar la conciencia. Green reveló que una de las primeras cosas que preguntó fue: “¿Qué pasó?”. Después fue inmovilizado y retirado del terreno; antes de abandonar el campo, levantó el pulgar hacia los fanáticos de los Mets.

McLean también quedó afectado por el accidente. El pitcher permaneció en el encuentro para conseguir el último out de la sexta entrada, pero Green decidió sustituirlo antes del inicio de la séptima.

“Creo que el lado humano lo golpeó bastante fuerte en ese momento”, explicó el mánager sobre la reacción de McLean.

¿Cuál es el estado de salud de Jared Young?

Jared Young fue trasladado a un hospital, donde se sometió a una tomografía computarizada que no mostró las lesiones graves que preocupaban inicialmente al cuerpo médico. Green confirmó que el jugador conserva movilidad completa en brazos y piernas.

“Fue un momento aterrador en un campo de béisbol. Le tomó un tiempo recuperar la conciencia. Fue una colisión realmente aterradora”, declaró el mánager de los Mets en conferencia de prensa.

El diagnóstico fue una conmoción cerebral. Andy Green explicó que todavía no es posible determinar su gravedad ni establecer un plazo para la recuperación de Young, debido a que este tipo de lesiones requiere tiempo.

“Los resultados de las tomografías fueron los que queríamos, los que los médicos esperaban. Está lidiando con una conmoción que toma tiempo”, explicó Green.

El mánager también confirmó que Young puede caminar, pero descartó que pueda regresar al diamante durante lo que resta de la campaña. El conjunto neoyorquino deberá terminar la serie contra los Phillies y cerrar la temporada contra los Texas Rangers y los Nationals de Washington.

El accidente pone punto final a la primera temporada completa de Jared Young en las Grandes Ligas, campaña en la que logró establecerse como un jugador habitual en la primera base de los Mets.

Young termina 2026 con un promedio de bateo de .266, nueve jonrones y 39 carreras impulsadas en 103 partidos. Su campaña ya había sufrido una interrupción después de perderse seis semanas por una lesión en la rodilla izquierda.

Young cierra así su temporada de manera anticipada, mientras los Mets afrontan los últimos partidos de una campaña en la que quedaron fuera de la pelea por la postemporada.

Con información de AP