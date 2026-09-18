Trump escala su pleito con la prensa: Prohibirá el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

El presidente Donald Trump dijo que prohibiría desde la Casa Blanca a los canales de noticias por cable CNN y MS NOW, así como a la publicación en línea Politico, una medida que atenta contra la esencia de las protecciones de la Primera Enmienda para los medios de comunicación.

Trump anunció el viernes en redes sociales que la prohibición entraría en vigor de inmediato, citando lo que, según él, era una cobertura desfavorable de su administración. También amenazó con impedir el acceso de otros medios a la residencia presidencial, advirtiendo: “Otros medios de noticias falsas seguirán el ejemplo”.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América”, publicó Trump.

No quedó claro de inmediato si el presidente intentaría hacer cumplir la prohibición ni cómo lo haría. De concretarse, es probable que la medida genere una impugnación legal. Los tribunales federales ya han anulado anteriormente los intentos del gobierno de Trump de prohibir por completo el acceso de los periodistas al recinto de la Casa Blanca.

Los medios de comunicación no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Trump amplía las restricciones contra medios en EU

El anuncio de Trump es el último intento de la administración por restringir el acceso de la prensa a eventos de interés público desde que el presidente regresó al cargo.

La Associated Press demandó a funcionarios de la administración Trump el año pasado cuando la Casa Blanca excluyó al medio de los eventos presidenciales, aunque a sus reporteros se les permitió seguir trabajando en las instalaciones. Un juez de distrito falló inicialmente a favor de la AP, argumentando que la Casa Blanca no puede sancionar a los medios por el contenido de sus noticias. Sin embargo, un tribunal superior suspendió en gran medida la orden judicial emitida por el juez de primera instancia. El caso está pendiente de la decisión de un tribunal de apelaciones.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impidió que periodistas de varios medios, entre ellos Bloomberg News, The New York Times y The Wall Street Journal, cubrieran la reciente cumbre de ministros de finanzas del G20.

El Departamento de Defensa prohibió por separado el año pasado a los principales medios de comunicación mantener oficinas en el Pentágono después de que se negaran a firmar nuevas limitaciones a sus actividades.

Y antes de eso, la Casa Blanca tomó el control de la selección del grupo de periodistas que podían cubrir a Trump en entornos más reducidos, como el Air Force One y el Despacho Oval. Este grupo, conocido como el grupo de protección, había sido formado durante décadas por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, una agrupación de medios de comunicación.