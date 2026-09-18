Feminicidio de Andrea Maylin: Procesan a detenido por asesinato de la joven en 2025 en Morelos

Un juez de Morelos determinó vincular a proceso a Ricardo ‘N’ por el delito de feminicidio y ordenó prisión preventiva como medida cautelar contra el joven señalado por la muerte de Andrea Maylin, en junio de 2025.

Ricardo ‘N’ fue detenido en Puebla el pasado 11 de septiembre tras permanecer más de un año prófugo. Se le acusa del feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, una joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una vivienda vinculada a la familia de su pareja en Morelos.

Autoridades del estado indicaron que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo ‘N’.

“Al celebrarse la audiencia en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez determinó vincular a proceso al hombre por el delito de feminicidio y ordenó prisión preventiva como medida cautelar”, señaló la Fiscalía General de Justicia de Morelos.

Ricardo ‘N’ permanecerá internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla. Además, el joven también enfrenta proceso penal por el delito de violencia familiar.

¿Qué se sabe del feminicidio de Andrea Maylin en 2025?

Andrea Maylin Chino Ramos fue reportada como desaparecida el 20 de junio de 2025 y, posteriormente, el 31 de julio de ese año, su cuerpo fue hallado enterrado en una vivienda vinculada a la familia del presunto agresor.

Los padres del acusado fueron detenidos en junio de este año por el delito de encubrimiento por favorecimiento, por presuntamente ayudar a su hijo a evadir la justicia.

El 31 de julio de 2025, la fiscalía estatal halló el cuerpo de Andrea Maylin en un predio ubicado en el municipio de Tlayacapan, tras un cateo realizado en el lugar, conforme al protocolo de actuación para la investigación del delito de feminicidio.

“Derivado de las investigaciones, se confirmó que Ricardo “N” sería partícipe del delito, por lo que el Ministerio Público especializado obtuvo orden de aprehensión en su contra”, señaló.

Agregó que el joven fue detenido en Puebla el viernes 11 de septiembre, gracias al trabajo interinstitucional entre autoridades federales y estatales, así como a la información proporcionada por el padre de la víctima, Juan Carlos Chino Mauricio.

La víctima había presentado dos denuncias por violencia familiar contra su pareja en 2023, según testimonios de los padres de la joven, retomados por medios locales.

Feminicidios en México

Un reciente estudio documentó 58 fosas clandestinas vinculadas con posibles feminicidios en México entre 2020 y septiembre de 2024, en las que fueron localizadas 92 mujeres.

El 60.7 por ciento estaba en inmuebles privados y, de estos, el 38.2 por ciento correspondía a propiedades de la víctima, del perpetrador o compartidas por ambos, según el informe ‘Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza’.

La investigación advierte que las fosas vinculadas con feminicidios son un fenómeno poco documentado y que más víctimas podrían permanecer enterradas en inmuebles privados por las dificultades para buscarlas, aunque, a diferencia de otras fosas clandestinas, en estos casos suele ser posible identificar a las víctimas y reconstruir los crímenes.

En México, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se investiga como feminicidio, según cifras oficiales y de ONG.

Con información de EFE