Pogacar, campeón del Tour de Francia y compañero de Isaac del Toro, sufre conmoción cerebral

Tadej Pogacar sufrió una caída durante la Vuelta de España y se retiró de la competencia. (Foto: EFE)

Tadej Pogačar, cinco veces campeón del Tour de Francia y compañero de equipo del mexicano Isaac del Toro, se retiró de la Vuelta a España después de sufrir una fuerte caída durante la octava etapa; el accidente le provocó una conmoción cerebral, además de otras lesiones.

El esloveno sufrió el percance a unos 33 kilómetros de la meta. Tras la caída, intentó regresar a su bicicleta, pero no pudo continuar y caminó hasta una ambulancia para recibir atención médica. Posteriormente, UAE Team Emirates-XRG informó que fue trasladado a un hospital para someterse a una evaluación.

Los estudios médicos determinaron que Pogačar sufrió una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. El equipo precisó que el ciclista se encuentra estable y no presenta otras lesiones graves ni secuelas neurológicas. La cirugía de clavícula tendrá que esperar debido a las precauciones relacionadas con la conmoción cerebral.

Las imágenes de televisión mostraron el momento en el que Pogačar giró bruscamente hacia la derecha y chocó con otros ciclistas, aparentemente al intentar esquivar una piedra en la carretera. El esloveno perdió el control de la bicicleta, salió despedido por encima del manillar y se golpeó la cabeza y el hombro.

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Con información de AP y EFE