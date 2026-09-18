Sueldo del Auditor Superior es inferior al de la Presidenta, informa la ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) rechaza categóricamente que tanto su titular, como las y los funcionarios de esta institución, perciben remuneraciones superiores a las de la Titular del Ejecutivo Federal.

La ASF destacó que esa información, difundida por un medio de comunicación, presenta un comparativo que suma a la remuneración mensual diversas prestaciones legales, tales como el aguinaldo.

Esa comparación, explicó, agrupa conceptos distintos y por tanto conduce a una conclusión equivocada, ya que el Auditor Superior de la Federación percibe $218,916.00 anuales menos que la Presidenta de la República y, que incluso, es menor al de las y los Titulares de las Dependencias Federales.

Los datos oficiales respecto a remuneraciones de funcionarios y funcionarias de la ASF son consultables a través de nuestro portal de Internet www.asf.gob.mx , en el que se puede constatar lo señalado en el párrafo anterior.

De esta manera es de destacar que desde el inicio de la administración del Auditor Superior de la Federación, los salarios de los mandos medios y superiores de la institución fueron recortados sin excepción alguna; ello, como parte de las acciones establecidas en el punto 2 denominado “Austeridad y Eliminación de Gastos Superfluos”, de sus 10 Ejes del Plan de Trabajo 2026-2034, presentados ante la Cámara de Diputados como aspirante a dicho cargo.

Por ello, en el Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto Anual de la ASF para el Ejercicio Fiscal 2027, se mantiene este compromiso con la austeridad y el uso responsable de los recursos públicos.

La ASF, como parte de sus procedimientos de Fiscalización Superior, verifica que las remuneraciones de las y los funcionarios públicos cumplan con lo dispuesto en el artículo 127, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.