Fiscalía de Guerrero investiga los ataques registrados en Mochitlán y Quechultenango contra agentes

Chilpancingo, Gro., a 18 de septiembre de 2026.- Como parte de los avances en las investigaciones relacionadas con los hechos registrados el pasado 17 de septiembre de 2026 en los municipios de Mochitlán y Quechultenango, donde autoridades federales y estatales fueron agredidas, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que ya investiga los hechos.

Por los hechos suscitados en el municipio de Mochitlán, la Fiscalía inició dos carpetas de investigación por el delito de lesiones, en agravio de dos personas del sexo masculino y en contra de quien o quienes resulten responsables.

Por lo que respecta a los hechos registrados en Quechultenango, hasta el momento ante la Fiscalía no se ha presentado denuncia alguna relacionada con personas civiles lesionadas o fallecidas.

Asimismo, derivado de las agresiones cometidas en contra tres elementos de la Guardia Nacional y cinco de la Policía Estatal, se iniciaron dos carpetas de investigación: La primera, por los delitos de daño a la propiedad, ataques a las vías de comunicación y lesiones, en agravio de cinco elementos de la Policía Estatal, por hechos cometidos en municipio de Quechultenango.

La segunda fue iniciada por los delitos de homicidio en grado de tentativa, daño a la propiedad, robo, ataques a las vías de comunicación y lesiones, en agravio de tres elementos de la Guardia Nacional, por hechos suscitados en en municipio de Mochitlán.

Como parte de los actos de investigación, se cuenta con tres vehículos oficiales que presentan impactos producidos por arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero continuará con los actos de investigación correspondientes para esclarecer plenamente los hechos e identificar a quien o quienes resulten responsables.