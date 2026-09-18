Mark Walter es acusado de fraude: ¿Por qué investigan a las aseguradoras del dueño de los Dodgers?

La nueva demanda aparece después de que las operaciones de compañías relacionadas con Mark Walter quedaron bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. (Fotografía. AP)

El propietario de Los Angeles Dodgers de la MLB, Mark Walter, uno de los empresarios más influyentes del deporte estadounidense, enfrenta una demanda colectiva que lo acusa de fraude financiero junto con varias compañías vinculadas con su estructura financiera, entre ellas las aseguradoras Delaware Life Insurance Company y Clear Spring Life and Annuity, además de TWG Global Holdings y Guggenheim Partners.

La demanda sostiene que las aseguradoras ocultaron información a sus clientes sobre el destino de los recursos que respaldaban sus anualidades y que una proporción considerable del dinero terminó invertida en compañías relacionadas con otros negocios de Mark Walter.

Uno de los principales señalamientos se refiere a la cantidad de dinero invertida en empresas relacionadas con Walter. Las aseguradoras habrían reportado que solo el 3 por ciento de sus activos estaba colocado en compañías afiliadas, pero la demanda sostiene que en realidad era el 42 por ciento de los activos, equivalente a casi 17 mil millones de dólares.

Las acusaciones aparecen mientras la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y fiscales federales mantienen investigaciones sobre operaciones de empresas relacionadas con el propietario de los Dodgers.

Delaware Life y Clear Spring revelaron préstamos por más de 20 mil millones de dólares que debieron clasificarse como transacciones vinculadas, pero originalmente no fueron identificados como tales.

¿De qué acusan a Mark Walter y sus aseguradoras?

La demanda está encabezada por Ira Rosner, un residente de Florida de 67 años, quien adquirió una anualidad de Delaware Life en abril de 2026. El producto funciona mediante recursos que el cliente entrega a la aseguradora para que esta los invierta y posteriormente respalde los rendimientos y beneficios pactados.

El conflicto está en el destino de una parte de ese dinero. La demanda acusa a las compañías de engañar a los asegurados sobre la estructura de sus inversiones y de colocar recursos en entidades afiliadas con otros intereses empresariales de Walter.

De acuerdo con los demandantes, Delaware Life y Clear Spring reportaron que alrededor del 3 por ciento de sus activos estaba invertido en compañías afiliadas, aunque la proporción habría alcanzado realmente el 42 por ciento, equivalente a casi 17 mil millones de dólares. Las empresas describieron la discrepancia como un error interno de clasificación.

El caso de Rosner incorpora otra acusación: el supuesto ocultamiento de una investigación que ya estaba en marcha cuando contrató su anualidad.

La nueva demanda aparece después de que las operaciones de compañías relacionadas con Mark Walter quedaron bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. (Fotografía. AP)

Las aseguradoras habían recibido en febrero citaciones de un gran jurado de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, Rosner sostiene que esa información no le fue comunicada cuando adquirió su producto en abril.

El cliente tenía hasta finales de mayo para retirar su dinero sin penalización, pero asegura que la existencia de la investigación no fue revelada hasta junio. Para entonces, salir de la inversión podía implicar una penalización del 10 por ciento.

Rosner argumenta que habría recuperado todo su dinero si hubiera conocido las investigaciones antes de que terminara ese periodo. La demanda busca representar a otros clientes que atravesaron una situación similar y calcula que el grupo podría abarcar a cientos de miles de personas, principalmente adultos mayores.

Entre los señalamientos incluidos en el litigio aparecen fraude, representación negligente de información, incumplimiento de contrato y conspiración civil. Las acusaciones todavía deberán resolverse ante los tribunales.

¿Por qué la SEC y los fiscales investigan las empresas de Walter?

La nueva demanda aparece después de que las operaciones de compañías relacionadas con Mark Walter quedaron bajo la lupa de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con Bloomberg, las prácticas contables de Guggenheim fueron objeto de una denuncia presentada por un informante en 2025. Los cuestionamientos iniciales estaban relacionados con la forma de divulgar determinadas comisiones en Guggenheim Private Investments, una unidad dedicada a gestionar fondos privados para inversionistas institucionales.

Posteriormente, los fiscales ampliaron las investigaciones hacia otras operaciones efectuadas en las compañías aseguradoras de Walter. Delaware Life y Clear Spring revelaron más de 20 mil millones de dólares en préstamos que debieron clasificarse como transacciones vinculadas, pero que inicialmente no fueron identificados como tales.

La SEC solicitó recientemente entrevistas con empleados y exempleados de Guggenheim Investments, incluidos algunos que administraron carteras de activos para compañías de seguros. Según Bloomberg, varias de las personas citadas comenzaron a contratar abogados para recibir asesoría sobre cómo responder.

Anne Walsh, directora de inversiones del negocio de gestión de activos, defendió la actuación de Guggenheim y aseguró que la empresa trabajó con sus auditores durante la revisión de sus operaciones. Además, sostuvo que la forma en que registraron contablemente las transacciones fue adecuada.

TWG Global, la empresa matriz de inversiones encabezada por Mark Walter, aseguró antes de conocerse la nueva demanda que su filial de seguros presentó planes ante los reguladores estatales para atender las inquietudes y rechazó que existieran personas perjudicadas.

“Aquí no hay víctimas. Nadie ha sufrido daños y nadie ha alegado haberlos sufrido”, sostuvo TWG.

La demanda encabezada por Ira Rosner plantea ahora precisamente la existencia de asegurados que afirman haber sufrido perjuicios económicos.

¿Qué relación tienen las acusaciones contra Walter con los Dodgers?

El caso también alcanza los negocios deportivos de Mark Walter. La demanda sostiene que recursos de las aseguradoras fueron canalizados hacia un fondo vinculado con su red empresarial, que habría servido para financiar distintas inversiones del multimillonario, incluida la compra de Los Angeles Dodgers en 2012.

Este señalamiento no es nuevo. En 2014, dos asegurados presentaron una demanda colectiva en la que acusaron a Walter y a su socio Todd Boehly de utilizar las compañías como fuente de financiamiento para adquirir a los Dodgers con más de mil millones de dólares provenientes de recursos de asegurados.

Aquella demanda fue retirada un día después de su presentación, sin que se ofreciera una explicación. En 2019, un juez de Kansas desestimó otra demanda presentada por un asegurado con reclamaciones similares.

La nueva demanda vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre las aseguradoras y la estructura empresarial de Mark Walter, mientras la SEC y los fiscales federales continúan sus propias investigaciones.

Con información de Bloomberg