12 años sin los 43 normalistas: Estudiantes de Ayotzinapa bloquean la Autopista del Sol

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon este domingo la Autopista del Sol, a la altura del punto conocido como el Parador del Marqués, como parte de las actividades previas al duodécimo aniversario de la desaparición de 43 de sus compañeros y el asesinato de seis personas, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Los normalistas arribaron a la zona a bordo de al menos 10 autobuses, acompañados por integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), provenientes de distintos estados, cuyos contingentes permanecen desde hace varios días en las instalaciones de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla.

Al llegar al sur de la capital guerrerense, los estudiantes atravesaron los autobuses en ambos sentidos de la vía, lo que provocó la interrupción total del tránsito vehicular en ese sector de la ciudad.

Conmemoran 12° aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

La movilización forma parte de un programa de actividades coordinado con el colectivo Nos Faltan 43 y otras organizaciones que han dado seguimiento a las investigaciones sobre los hechos de Iguala.

Los estudiantes de Ayotzinapa mantendrán las movilizaciones en el marco de los 12 años de la desaparición de los 43.

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentra el retorno del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya participación consideran necesaria para fortalecer el esclarecimiento del caso.

Asimismo, exigen que se hagan públicos alrededor de 800 folios de información que, según los manifestantes, el Ejército Mexicano aún no ha entregado y que estarían relacionados con los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014.

Los estudiantes también demandan avances efectivos en las indagatorias y resultados que permitan esclarecer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, así como las responsabilidades por los asesinatos registrados durante aquella noche.

Los normalistas anunciaron que continuarán con su agenda de movilizaciones rumbo al próximo 26 de septiembre, fecha en la que se cumplirán 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.