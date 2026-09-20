Cuarto eliminado de ‘Exatlón México’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo por la supervivencia?

El cuarto eliminado de 'Exatlón México' está entre los hombres del reality show por la rotación. (Foto: Cortesía TV Azteca)

El duelo de eliminación de Exatlón México llega este domingo 20 de septiembre después de una semana en la que el Equipo Azul volvió a tomar ventaja sobre sus rivales y consiguió quedarse con algunos de los beneficios más importantes de la competencia.

Los azules se impusieron en las tres Supervivencias y también ganaron la Zona de Peligro, por lo que cuatro integrantes del Equipo Rojo quedaron en riesgo de eliminación. Como consecuencia de estos resultados, Emilio Rodríguez ‘Spartacus’ fue enviado directamente al duelo por su permanencia en el reality show.

La semana 4 de la temporada 10 de Exatlón México también estuvo marcada por la llegada de dos nuevas atletas, una para cada equipo, quienes se incorporaron como refuerzos para mantener el número de participantes y aumentar la intensidad de los desafíos en esta edición.

Emilio, del Equipo Rojo, está en riesgo de eliminación. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora ver la eliminación de ‘Exatlón México’ HOY?

El horario de Exatlón México durante los domingos de eliminación tiene algunas modificaciones debido a la transmisión de La Granja VIP.

Este domingo 20 de septiembre, el reality show deportivo comenzará a las 6:00 p.m., tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno.

¿Dónde ver ‘Exatlón México’ EN VIVO?

Exatlón Méxic0 2026 se transmite por la señal de Azteca Uno en televisión abierta, por lo que puede verse de manera gratuita. También cuenta con transmisión a través de la página y la aplicación de TV Azteca.

El reality show también está disponible en Disney+, aunque para acceder a su contenido es necesario contar con una suscripción.

En caso de no tener acceso a alguna de estas opciones, puedes consultar las actualizaciones de la competencia a través de El Financiero Entretenimiento.

La temporada 2026-2027 de 'Exatlón México' llegó a su cuarta eliminación. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quién ganó la Villa 360 en la semana 4 de ‘Exatlón México’?

La Villa 360 de la temporada 2026 de Exatlón México cuenta con diferentes amenidades para los atletas, entre ellas un espacio con techo y distintas áreas de descanso, por lo que representa uno de los beneficios más importantes dentro de la competencia.

Durante la semana 4, el beneficio quedó nuevamente en manos del Equipo Azul, que recuperó la Villa después de que los rojos la mantuvieran bajo su control durante una semana y media.

¿Quiénes ganaron las medallas varonil y femenil en la semana 4 de ‘Exatlón México’?

Las medallas de Exatlón México tienen un beneficio importante, pues pueden otorgar una vida adicional a los atletas que participan en los duelos de eliminación.

Durante la semana 4, los ganadores fueron Alexis Vargas y Katia Gallegos, ambos integrantes del Equipo Azul.

En caso de que no tengan que utilizarlas durante un duelo de eliminación, los atletas pueden decidir si las conservan o las donan a alguno de sus compañeros.

‘Exatlón México’ tiene nuevos refuerzos

Semana tras semana, la nueva temporada de Exatlón México ha incorporado nuevos refuerzos para ocupar los lugares que dejan los atletas eliminados.

En esta ocasión, Ingrid Treviño, participante de la temporada 8, se sumó al Equipo Rojo. Por su parte, Gina Rodríguez, quien formó parte de la tercera temporada del reality show, llegó para reforzar al Equipo Azul.

¿Quiénes son los participantes de ‘Exatlón México’ 2026?

Con la salida de diferentes atletas a lo largo de la competencia, ambos equipos han reducido sus filas. Sin embargo, semana tras semana se han incorporado nuevos participantes como refuerzos.

Así queda la lista de participantes de Exatlón México durante la semana 4:

Equipo Rojo

Pablo Franco

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Karol Rojas (refuerzo)

Ingrid Treviño (refuerzo)

Equipo Azul