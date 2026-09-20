Depresión tropical ‘Diecisiete-E’ evolucionará a huracán categoría 3: ¿Qué estados serán afectados?

La depresión tropical ‘Diecisiete-E’ se formó la tarde de este domingo 20 de septiembre, y las autoridades alertan que es posible que evolucione hasta un huracán categoría 3 cerca de las costas de México.
El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llamó a estar atentos al desarrollo de este posible ciclón, debido a que en un lapso de un día podría pasar de huracán categoría 1 a categoría 3, según el pronóstico.
En caso de que evolucione a ciclón, se le identificará como tormenta tropical y huracán ‘Polo’.
Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero serán los estados más afectados, aunque las autoridades explicaron que sus efectos podrían afectar incluso hasta Baja California Sur.
Depresión tropical ‘Diecisiete-E’: Trayectoria y riesgos
Actualmente, el centro de la depresión tropical Diesiciete-E se localiza 410 kilómetros al sur-sureste de Punta San Telmo, en Michoacán. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora con rachas de hasta 75 kilómetros por horar. Su desplazamiento será hacia el nor-noreste a 13 kilómetros por hora.
Su trayectoria será la siguiente:
- Lunes 12 de septiembre: Evolución a tormenta tropical, 355 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.
- Martes 22 de septiembre a las 0:00 horas: Evolución a huracán categoría 1, a 295 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.
- Martes 22 de septiembre a las 12:00 horas: Evolución a huracán categoría 2, a 280 km al suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.
- Miércoles 23 de septiembre a las 12:00 horas: Evolución a huracán categoría 3, a 190 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
- Jueves 24 de septiembre a las 0:00 horas: Huracán categoría 3 a 120 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.
De acuerdo con Conagua, los estados esperan hasta tres días de lluvias intensas, del 23 al 25 de septiembre.
Además, vigilarán el desarrollo de las rachas de viento y cualquier posible cambio de trayectoria de la depresión tropical Diecisiete-E.
La intensidad de las lluvias será de al menos 50 a 75 milímetros en los estados afectados. No se espera que el centro del posible huracán impacte en tierra.