Depresión tropical ‘Diecisiete-E’ evolucionará a huracán categoría 3: ¿Qué estados serán afectados?

El posible huracán 'Polo' afectaría al menos cuatro estados esta semana.

La depresión tropical ‘Diecisiete-E’ se formó la tarde de este domingo 20 de septiembre, y las autoridades alertan que es posible que evolucione hasta un huracán categoría 3 cerca de las costas de México.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llamó a estar atentos al desarrollo de este posible ciclón, debido a que en un lapso de un día podría pasar de huracán categoría 1 a categoría 3, según el pronóstico.

En caso de que evolucione a ciclón, se le identificará como tormenta tropical y huracán ‘Polo’.

Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero serán los estados más afectados, aunque las autoridades explicaron que sus efectos podrían afectar incluso hasta Baja California Sur.

Depresión tropical ‘Diecisiete-E’: Trayectoria y riesgos

Actualmente, el centro de la depresión tropical Diesiciete-E se localiza 410 kilómetros al sur-sureste de Punta San Telmo, en Michoacán. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora con rachas de hasta 75 kilómetros por horar. Su desplazamiento será hacia el nor-noreste a 13 kilómetros por hora.

Su trayectoria será la siguiente:

Lunes 12 de septiembre: Evolución a tormenta tropical, 355 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

Martes 22 de septiembre a las 0:00 horas: Evolución a huracán categoría 1, a 295 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Martes 22 de septiembre a las 12:00 horas: Evolución a huracán categoría 2, a 280 km al suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

Miércoles 23 de septiembre a las 12:00 horas: Evolución a huracán categoría 3, a 190 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Jueves 24 de septiembre a las 0:00 horas: Huracán categoría 3 a 120 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Trayerctoria de la depresión tropical 'Diecisiete-E'. (Conagua)

De acuerdo con Conagua, los estados esperan hasta tres días de lluvias intensas, del 23 al 25 de septiembre.

Además, vigilarán el desarrollo de las rachas de viento y cualquier posible cambio de trayectoria de la depresión tropical Diecisiete-E.

La intensidad de las lluvias será de al menos 50 a 75 milímetros en los estados afectados. No se espera que el centro del posible huracán impacte en tierra.