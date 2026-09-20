La historia del restaurante Cambalache: Hijo del fundador fue acusado por matricidio en Miami

Hay restaurantes vinculados con tragedias: de El Charco de las Ranas, donde mataron a Paco Stanley, a La Polar, restaurante de birria donde murió un comensal. Ahora se suma Cambalache al listado.

El restaurante Cambalache comenzó su historia en México en 1986, cuando Oscar comenzó a atraer a los comensales locales con su tradicional parrilla argentina.

Ahora, Stefano Cremasco Cicero, empresario restaurantero que heredó la tradición del imperio del bife, enfrenta cargos en Miami por matricidio.

Cambalache, el inicio de un imperio de restaurantes argentinos

En la década de los 80, Óscar y Eduardo Cremasco —quien fue jugador del América— salieron de La Plata, Argentina para probar suerte en México. Primero comenzaron como empleados del restaurante Mi Viejo, en Polanco.

Cambalache comenzó operaciones en México en 1986 y se especializó en cortes y cocina tradicional argentina. (Foto: Captura de pantalla).

“Tiempo después comencé la cadena Cambalache, y ya tenemos seis unidades. El México de ese entonces sigue siendo el de ahora en cuanto a la calidez de la gente”, dijo Oscar a La Jornada en 2006.

En aquella entrevista también destacó que este era el país con más restaurantes argentinos y el suyo se adaptaba a los mejores estándares, con platillos de más de medio kilo de carne importada de Estados Unidos y vinos de su país. Principalmente los visitaban comensales de “clase media”.

“Un restaurante es un punto de encuentro, un centro cultural. Una persona no es solamente el estómago; todo está ligado a su parte síquica, a un estado de ánimo”, comentó.

Por ese entonces, estaban ligados con La Rural y Puerto Madero. Además, Cambalache ya tenía seis sucursales: Polanco, San Jerónimo, Vallejo, Insurgentes, Toluca y Cancún. Posteriormente, se sumaron las de Interlomas, Oasis Coyoacán, Escenaria y Vallejo.

En su sitio web oficial, se describe como un “elegante restaurante” donde rinden homenaje a la cocina argentina, con cortes de carne USDA Prime, pescados y mariscos importados, así como vinos de lugares como Mendoza (Argentina).

Entre sus platillos destacados, están el asado (corte central del costillar a la parrilla con cebollas y chiles toreados) y el bife angosto (un New York Steak también a la parrilla, en el punto de cocción perfecto).

Ha sido frecuentado por celebridades como Silvia Pasquel, Itati Cantoral y Lucía Méndez.

En 2022, Silvia Pinal visitó Cambalache. (Foto: Instagram / @silviagalvanoficial)

¿Quién es Stefano Cremasco Cicero, hijo del fundador de Cambalache?

Stefano Eduardo Cremasco Cicero nació en México y es hijo del restaurantero argentino Óscar Daniel Cremasco Scattolini. Vive en Miami con una visa de inversionista.

Coconut Grove Spotlight lo describe como “el hombre detrás del restaurante 1986 Steakhouse”. Dicha parrilla argentina, a cargo del chef ejecutivo Marcelo Daguerre, fue inaugurada en mayo en Mayfair Plaza y rinde homenaje a la participación de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986.

“Cremasco, originario de México pero de familia argentina, es un fanático del fútbol o, dicho de otro modo, un aficionado al fútbol que ve los partidos del Mundial como la oportunidad perfecta para forjar relaciones duraderas con los clientes locales”, dice dicho medio especializado.

1986 Steakhouse, restaurante vinculado con Stefano Cremasco Cicero, fue inaugurado en Miami y está inspirado en el Mundial de México 1986. (Foto: Captura de pantalla).

Según People, Cremasco Cicero dirigía la operación de Grupo Orfano en Estados Unidos, el cual reúne 18 marcas, entre ellas Cambalache, Puerto Madero y 1986 Steakhouse.

El empresario de 36 años fue arrestado por asesinato en segundo grado con arma blanca. De acuerdo con NBC Miami, las autoridades lo señalan por matar con un cuchillo a su madre en un departamento de lujo de 50 pisos en Brickell, Miami, cuyo contrato de arrendamiento está a su nombre.

Dicho medio local detalla que el pasado 18 de septiembre la policía de Miami atendió una llamada de emergencia en Solitair Brickell. Encontraron a una mujer sin vida, quien presentaba múltiples puñaladas y la investigación los llevó a Stefano.

En el informe policial, citado por NBC Miami, una repartidora de comida testificó que llegó al edificio y encontró a Stefano en el vestíbulo, manchado de sangre, y le pidió que llamara al 911.

La esposa de Stefano, quien estaba de vacaciones en Francia, explicó a los agentes que su suegra viajó desde México para visitarlo, pero que no llevaban una relación cercana tras divorciarse de su padre; además, mencionó que él estaba muy estresado por la inauguración de un restaurante en Coconut Grove.

Los videos de vigilancia mostraron a Stefano en un ascensor con un cuchillo y sangre en la ropa. “Me estaba defendiendo”, expresó él a los detectives.