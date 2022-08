Homenaje a Silvia Pinal: ¿Cuánto cuesta comer en el restaurante donde siguieron la fiesta?

“Acompáñenme a leer esta sabrosa historia”: Silvia Pinal, considerada como la última diva del cine, radio, teatro y televisión mexicana, recibió un homenaje a su carrera en el Palacio de Bellas Artes y el festejo no terminó en dicho recinto, sino que se prolongó a un restaurante de la Ciudad de México.

El homenaje inició a las 19:00 horas, consistió en un recuento de su vida y obra, así como espectáculos y ovaciones a la actriz, quien expresó: “¡Ay mamacita! Me siento tan emocionada en este momento, me siento llena de cosas... la gente que me quiere, el teatro, que lo amo”.

De acuerdo con Ventaneando, la diva del la Época de Oro del cine mexicano siguió la fiesta en el restaurante Cambalache de Insurgentes después de la velada en Bellas Artes, “para que vean la vitalidad de doña Silvia Pinal”, comentaron.

Algunas imágenes del festejo se pudieron ver en las historias de Instagram de varios de los invitados, como la especialista en belleza Silvia Galván, quien publicó una fotografía en el restaurante al lado de las actrices Silvia Pasquel (hija de Silvia Pinal), Itatí Cantoral, Carla Estrada y Lucía Méndez.

Aunque la presentadora de Mujer, casos de la vida real no apareció en las imágenes, el productor Alejandro Pujol publicó una historia donde se escucha que le dedican aplausos en el lugar: “Viva la diva Silvia Pinal”, escribió.

El restaurante Cambalache fue sede de algunas de las celebraciones para Silvia Pinal. (Foto: Instagram / @silviagalvanoficial)

¿Cuánto cuesta comer en Cambalache?

Cambalache fue fundado en 1986 con un concepto de cocina apegada a la cocina argentina, se especializa en cortes de carne y vinos seleccionados.

Cuenta con diversas sucursales en la Ciudad de México (Interlomas, Polanco, Oasis Coyoacán, Insurgentes, Escenaria, Vallejo), así como en el Estado de México (Toluca) y Quintana Roo (Cancún).

El establecimiento de Insurgentes se encuentra en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, es de ambiente elegante, rodeado de fotografías antiguas y pinturas.

En sus entradas hay opciones como palmitos (225 pesos) o carpaccio de lomo prime (390 pesos); hay diversas preparaciones tradicionales de Argentina como empanadas (95 pesos), embutidos (chorizo, morcilla o chistorra) con la receta del abuelo de la familia (160 pesos); hamburguesas (415 pesos), milanesa de lomo (450 pesos).

El restaurante Cambalache se especializa en comida argentina. (Foto: Instagram / @cambalachemex)

Su ‘mero mole’ son los cortes prime, que van de 600 a mil pesos, como churrasco, bife, brocheta de lomo, arrachera; hay otros para compartir, de mil a dos mil pesos.

También sirven pescados y mariscos como salmón de Noruega o atún de Baja California (590 pesos los 300 gramos) o pulpo del Golfo de México a la parrilla (690 pesos los 300 gramos).

Su carta de vinos es de varios países, pero principalmente de Argentina, los precios por botella van de 700 a 30 mil pesos. El cheque promedio es de alrededor de dos mil pesos por persona.