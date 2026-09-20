Final explicado de ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’; ¿Quién es la asesina que sale en el último capítulo?

'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' cuenta la vida de Lizzie, una mujer señalada por matar a sus papás. (Foto: Créditos Cortesía Netflix/ChatGPT)

Monstruo: La historia de Lizzie Borden lleva a Netflix uno de los casos criminales más conocidos de Estados Unidos y se atreve a dar una respuesta ficticia a una pregunta que lleva más de un siglo sin resolverse: ¿Lizzie Borden realmente asesinó a su padre y a su madrastra?

La cuarta temporada de la serie de crimen en Netflix, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, sigue a Lizzie, interpretada por Ella Beatty, desde la complicada relación que mantenía con su familia hasta el juicio por los asesinatos de Andrew y Abby Borden. Sin embargo, la historia no termina con su absolución, pues la serie da un salto temporal para conectar su historia con la de otra conocida asesina: Aileen Wuornos, interpretada por Sarah Paulson.

'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' es protagonizada por Ella Beatty. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Cuál es la explicación del final de ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’?

En la versión de la serie Monstruo se plantea que Lizzie fue responsable de los asesinatos de Andrew y Abby Borden, aunque contó con la ayuda de Bridget ‘Maggie’ Sullivan, la empleada doméstica de la familia interpretada por Vicky Krieps.

La relación entre ambas comienza a adquirir mayor importancia conforme avanza la historia. Maggie ayuda a Lizzie a cuestionar las restricciones que enfrenta como mujer en la época y termina convirtiéndose en su cómplice.

Antes de asesinar a sus padres, Lizzie y Maggie intentan envenenarlos con ostras contaminadas, pero Andrew y Abby sobreviven.

La producción basada en una historia real muestra a Lizzie atacando a Abby, mientras Maggie da el primer golpe contra Andrew. Posteriormente, ambas intentan eliminar las pruebas y construir una coartada al quemar la ropa ensangrentada y aparentar que se encontraban realizando actividades cotidianas.

Después de los asesinatos, las autoridades comienzan a investigar a diferentes personas relacionadas con la familia Borden, pero las sospechas terminan concentrándose en Lizzie, quien es detenida y llevada a juicio, pero es declarada no culpable y recupera su libertad.

La propia Ella Beatty explicó a Tudum que Lizzie está intentando mantenerse fiel a la historia que se ha contado a sí misma sobre lo ocurrido y que superar el juicio significa continuar avanzando dentro de esa versión de su vida.

Sin embargo, la serie de Netflix sobre asesinos da un salto en el tiempo para centrarse en Aileen Wournos, interpretada por Sarah Paulson, y que según el director tiene una conexión con Lizzie.

Sarah Paulson interpreta a Aileen en el final de la serie 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden'. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Quién es Aileen Wuornos, asesina que aparece al final de ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’?

Aileen Wuornos aparece en el último capítulo y sirve para conectar la historia de la protagonista con otra mujer involucrada y acusada por múltiples asesinatos.

En la vida real, Wuornos era trabajadora sexual y entre 1989 y 1990 asesinó a siete hombres en Florida. Fue condenada por seis de esos asesinatos y finalmente ejecutada por el estado de Florida en 2002.

La serie, sin embargo, agrega un vínculo entre Wuornos y Lizzie que forma parte de la ficción. En Monstruo, Aileen conoce la historia de Lizzie y llega incluso a hospedarse en la antigua casa de los Borden, convertida en un alojamiento.

Netflix aclara que no existe evidencia de que la Wuornos real estuviera obsesionada con Lizzie Borden. La conexión fue creada para establecer un vínculo temático entre ambas historias.

Sarah Paulson interpreta a Aileen en el final de la serie 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden'. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Qué significa la escena final de Aileen Wuornos?

En los últimos minutos de la temporada, Aileen es ejecutada por sus crímenes. Mientras enfrenta sus últimos momentos, tiene una visión en la que aparecen Lizzie y Maggie, quienes la esperan y parecen invitarla a acompañarlas.

La escena conecta a las dos protagonistas de la temporada y funciona como el cierre de la historia basada en un crimen real. Lizzie consiguió ser absuelta y vivir durante décadas después de los asesinatos; Aileen, en cambio, terminó condenada a muerte.

Para Ian Brennan, esa diferencia era importante para el desenlace. El creador explica que, mientras Lizzie tuvo lo que podría considerarse un final favorable después de su juicio, Aileen no consiguió escapar de las consecuencias de sus crímenes.