⁠El fraude de ‘te deposité de más’: La trampa por la que pierdes dinero al vender en internet

Las ventas de artículos usados por internet pueden convertirse en una ventana para estafadores.

Vendes un celular, ropa o cualquier otro artículo por internet y recibes un mensaje del comprador: “Te deposité de más por error, ¿me regresas la diferencia?”. ¡Cuidado! Lo que parece un descuido, tal vez se trate de una de las nuevas estafas en redes sociales.

Se trata del fraude “te deposité de más”, en el que las víctimas son quienes venden artículos usados o por internet. El objetivo es engañarlos y conseguir que entreguen su dinero, de acuerdo con la página de Mercado Pago.

Una de las modalidades de estafa consiste en enviar un comprobante de pago para mostrar que sí se hizo un depósito por una cantidad mayor de dinero; sin embargo, es una imagen falsa.

Si escuchaste de este fraude o en algún momento ya te pasó, te decimos cuál es la clave para evitarlo o qué hacer en caso de que te ocurra.

Las supuestas transferencias mayores al precio acordado son las señales para identificar el fraude 'te deposité de más'.

Así funciona el fraude ‘te deposité de más’

Este engaño tiene una estructura que conviene reconocer antes de que sea tarde. Sigue este paso a paso para que no te sorprendan:

Aceptan el precio inmediatamente: Si el comprador no pregunta el precio ni intenta negociar, es una señal de alerta. Dice que depositó de más: Esta es la señal principal. Si el comprador dice que hizo una transferencia por una cantidad superior a la acordada, no regreses el dinero hasta verificar el movimiento en tu cuenta bancaria. Te manda una captura como prueba: Un comprobante enviado por WhatsApp, correo o cualquier otro medio no garantiza que el dinero llegó. Las imágenes pueden ser manipuladas con herramientas de inteligencia artificial (IA). Te presiona para devolver el dinero: Frases como “devuélvemelo ahora”, “lo necesito urgente” o “si no lo haces, perderé mi dinero”, generan angustia y esa presión hace que no verifiques la información.

Por eso, conocer este modus operandi es clave. Si quien compró insiste en que “ya te depositó”, pero tú no ves nada en tu cuenta del banco, no hay pago que confirmar.

Los fraudes se disparan con las ventas en línea y ahora también por el uso de la IA. (Shutterstock)

¿Cómo evitar un fraude al vender por internet?

La clave para evitar este tipo de fraude al vender por internet es sencilla: no devolver dinero ni entregar el producto hasta comprobar que el pago realmente aparece en tu cuenta. Esto lo puedes verificar a través de tu aplicación del banco, sin tomar en cuenta el supuesto comprobante de pago.

Lo más importante es saber que, si el depósito no aparece en el saldo y movimientos de tu cuenta, no debes considerar el pago como confirmado.

Si ya realizaste una devolución antes de confirmar, actúa con rapidez. Toma capturas de la conversación, el comprobante falso y cualquier dato de la persona que compró. Después, reporta el fraude ante la Condusef o la Policía Cibernética.

En caso de que alguien sí te depositó dinero de más, estos son los pasos a seguir antes de realizar cualquier devolución:

Revisa directamente tu aplicación bancaria .

. Comprueba que el dinero efectivamente ingresó.

Verifica el monto, fecha y hora de la operación .

. No entregues el producto hasta confirmar el pago.

No devuelvas dinero únicamente porque recibiste un comprobante .

. Si el comprador ejerce presión o insiste en una devolución inmediata, mantén la calma.

Por eso, si realizas ventas en línea, recuerda: primero confirma el dinero en tu propia cuenta y después entrega el producto o realiza cualquier devolución.