¿De dónde salió el combustible? FGR investiga empresas tras hidrocarburo hallado en Guanajuato

La FEMDO ejercerá la facultad de atracción de la investigación por la posible comisión de delitos relacionados con hidrocarburos y defraudación fiscal.

Luego de localizar más de 59 millones de litros combustible en un inmueble de San José Iturbide, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene una investigación por la posible comisión de delitos relacionados con hidrocarburos y defraudación fiscal en Guanajuato.

Esto, apesar de que Grumo SIMSA, Grupo SIMSA, conglomerado de empresas mexicanas, rechazó que la terminal de San José Iturbide sea propietaria del combustible.

Cabe recordad que, según la dependencia, tras un cateo autorizado por la autoridad judicial y realizado a partir de diversos indicios sobre posibles irregularidades, se encontró hidrocarburo distribuido en gasolina regular, gasolina premium y diésel.

¿Por qué la FGR decidió atraer la investigación?

La FGR señaló que, hasta el momento, no ha recibido de todas las empresas relacionadas la documentación que permita acreditar de manera completa y fehaciente la licitud del origen, manejo y destino del combustible localizado.

Ante la complejidad del caso, la titular de la FGR instruyó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación.

Como parte de las diligencias, personal de la institución recopila información sobre diversas empresas vinculadas, “analiza documentación y realiza entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos, con el objetivo de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado”.

“La operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable”, indicó Gas Natural del Noroeste, que sostuvo haber puesto a disposición de las autoridades la documentación para acreditar la legalidad de sus operaciones.

La FGR indicó que continuará con los trabajos para combatir el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal.

Respecto al caso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, adelantó el viernes 18 de septiembre que habrá detenciones relacionadas con el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible, uno de los mayores registrados en el país.

El funcionario federal delcaró que las detenciones suelen ocurrir después de los grandes decomisos y añadió que “no ha habido un solo caso” de este tipo en el que posteriormente no se haya capturado a personas responsables.