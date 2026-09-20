Conagua vigila posible ciclón tropical en el Pacífico: ¿Dónde se encuentra ‘la amenaza’?

Una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico mantiene en vigilancia a las autoridades frente a las costas del Pacífico. (Cuartoscuro).

Una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico oriental provocará lluvias muy fuertes en Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

De acuerdo con la dependencia, este sistema favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de estas entidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que otros sistemas atmosféricos sobre el sureste del país provocarán lluvias puntuales intensas en regiones de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. También se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en el norte, noroeste, centro y sureste de México, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones pueden ocasionar acumulación de agua en calles y avenidas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, reducción de la visibilidad, caída de ramas y árboles, afectaciones en caminos y carreteras, así como deslaves o desprendimientos de tierra y rocas en zonas de ladera.

Ante el pronóstico, Protección Civil llamó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y evitar cruzar calles, caminos, ríos o arroyos donde exista corriente de agua, incluso cuando aparentemente el nivel sea bajo.

Llaman a extremar precauciones durante las lluvias

Durante una tormenta eléctrica, las autoridades recomiendan permanecer en lugares seguros y alejarse de árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y cuerpos de agua.

En zonas de ladera, se pidió prestar atención a señales como grietas en el terreno, inclinación de árboles o postes y escurrimientos inusuales. En caso de que las autoridades determinen una evacuación, la población deberá seguir las indicaciones correspondientes.

También se recomendó mantener libres de basura las calles, coladeras, alcantarillas, canales y cauces, debido a que los residuos pueden obstruir el paso del agua y favorecer los encharcamientos.

Además, las autoridades aconsejaron asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, revisar techos y ventanas y tener disponibles documentos importantes, una lámpara, radio, agua y artículos básicos de la mochila de emergencia.

La CNPC, Defensa, Marina, Conagua, CFE y SICT mantienen un seguimiento permanente de la situación y realizan acciones preventivas y de preparación en las zonas que podrían presentar mayores afectaciones, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

En las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se prevé oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura. Por ello, se recomienda evitar acercarse al mar y permanecer en playas, malecones, escolleras o zonas expuestas cuando las autoridades establezcan restricciones.

Las personas que realicen actividades marítimas o pesqueras deberán atender los avisos de las autoridades correspondientes y mantenerse alejadas de las zonas donde las condiciones representen algún peligro.