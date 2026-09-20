Ed Sheeran admite errores tras polémica por Macklemore: ‘Estoy aquí esta noche solo’

Ed Sheeran habló sobre Gaza durante su concierto en Filadelfia, en medio de la polémica por la salida de Macklemore de su gira. (Foto: Andy Kropa/Invision/AP, archivo)

El cantante Ed Sheeran se presentó este sábado en Filadelfia, el primer concierto que ofrece en Estados Unidos tras la controversia de la pasada semana sobre la exclusión del rapero Macklemore de su gira, y dijo que lo que pasa en Gaza es “catastrófico, injustificable y desproporcionado”.

“Estoy acostumbrado a que critiquen mi música, y siempre lo acepto de buen grado porque tengo suerte. A muchos de ustedes les gusta lo que hago y, para ser sincero, me sorprende. No me sorprende haberlo conseguido. Ya saben, es normal. Pero esta semana, las críticas se han centrado en algo mucho más importante, y he tenido que tomar decisiones difíciles, y estoy cometiendo errores, y lo siento muchísimo”, admitió Ed Sheeran al inicio de su concierto.

El músico se pronunció por la polémica en torno a Macklemore, tras la cual se quedó sin teloneros: “No quiero decepcionar a mis seguidores, y nunca he querido ser un músico activista, pero esto me ha situado en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y el tema político más complejo del planeta. Mis conciertos siempre han sido un espacio seguro para todo el mundo, y eso es muy importante para mí. Cumplir mi compromiso con mis fans también es absolutamente esencial para quien soy, y por eso estoy aquí esta noche, solo, y sigo con mi gira actual”.

Para este show, Sheeran eliminó el escenario B, más cercano al público, pues “tenía miedo de lo que pudiera pasar si se paraba en el medio”: “No sabía si me lanzarían cosas. No sabía si la gente se enojaría conmigo”.

Además admitió que desconocía si esta gira continuaría o si volvería a subirse a un escenario, pero que lo motivaba ver a su público esa noche.

¿Qué pasó con Macklemore, el telonero de Ed Sheeran?

Macklemore era su telonero y denunció el lunes que fue excluido de la gira de Sheeran por realizar comentarios a favor de Palestina el 4 y 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey cuando abría el ‘show’ del inglés. Además, acusó al magnate Robert Kraft, dueño de un estadio de Massachusetts, donde llegará la gira, de instar a otros propietarios de recintos a boicotearle.

Macklemore fue excluido de las fechas restantes de la gira de Ed Sheeran tras sus declaraciones a favor de Palestina. (Foto Jack Plunkett/Invision/AP, archivo) (Jack Plunkett/AP Photo/Jack Plunkett)

Tras la controversia, Messina Touring Group, la promotora de la etapa estadounidense del Loop Tour, anunció que Macklemore ya no participaría en las fechas restantes. La compañía afirmó que los recintos les habían comunicado que no permitirían la celebración de conciertos con Macklemore, indicó la revista Variety.

Los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas Eilish (hermano de la cantante Billie Eilish), anunciaron su retirada de la gira en solidaridad con Macklemore y el pueblo palestino.

Algunos seguidores dudaron si asistirían a verle a pesar de tener boletos, según han señalado medios locales.

¿Qué dijo Ed Sheeran sobre Palestina?

El cantante Ed Sheeran también aprovechó el micrófono para hablar sobre el conflicto palestino durante la actuación en el Lincoln Financial Field.

“Lo que sucedió en Israel y en el Festival del Museo de Nome el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Nos duele profundamente la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles y de niños, y la injusticia sistémica que estamos presenciando en Cisjordania no puede pasarse por alto”, pronunció.

Sheeran reiteró que le preocupa “profundamente” la idea de que los locales preaprueben el contenido de las actuaciones. “Esto ocurre en muchos lugares donde actúo en todo el mundo, pero nunca debería suceder en el mundo libre”, sostuvo.

Aseguró además a sus seguidores que mantiene conversaciones con personas de diversos sectores “para averiguar cómo contribuir de manera que ayude a las víctimas de estos tiempos terribles, y estoy escuchando y aprendiendo porque no sé lo suficiente”.