Exjefe de la DEA pide a Sheinbaum usar recursos militares de EU contra cárteles

El exdirector interino de la DEA planteó que México solicite inteligencia, vigilancia y logística especializada de las Fuerzas Armadas de EU.

Derek Maltz Jr., exdirector interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), pidió a México investigar a funcionarios y políticos que, según afirmó, brindan protección a organizaciones criminales y planteó que el gobierno de Claudia Sheinbaum solicite recursos especializados de las Fuerzas Armadas estadounidenses para combatir a los cárteles.

En un mensaje publicado este domingo en redes sociales, Maltz sostuvo que para desmantelar a los grupos criminales es necesario atacar las “redes de protección” que, de acuerdo con su señalamiento, permiten sus operaciones.

“Para desmantelar los cárteles del TERROR, debemos diezmar las redes de protección que los habilitan. Funcionarios y políticos corruptos que conscientemente apoyan las operaciones de los cárteles deben ser investigados, procesados y llevados a rendir cuentas”, escribió.

El exfuncionario estadounidense afirmó que los funcionarios y políticos que “conscientemente apoyan” las actividades de los cárteles deben ser investigados, procesados y llevados ante la justicia.

Maltz también señaló directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y expresó su deseo de que México considere solicitar a Estados Unidos capacidades de inteligencia, vigilancia, logística y otros recursos especializados de sus Fuerzas Armadas.

El exdirector de la DEA planteó que cualquier apoyo estadounidense se realice “completamente coordinado con México” y con respeto a la soberanía del país.

Asimismo, reconoció que Sheinbaum ha rechazado públicamente una intervención militar unilateral de Estados Unidos, aunque ha respaldado la cooperación bilateral en materia de seguridad. Por ello, pidió que la mandataria considere ampliar esa colaboración.

“Espero que México algún día considere solicitar inteligencia, vigilancia, logística y otros recursos especializados del ejército de EU, completamente coordinados con México y respetuosos de su soberanía, para ayudar a aniquilar los cárteles del terror”, añadió.

El mensaje de Maltz ocurre en un contexto de mayor cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos.

En días recientes, autoridades mexicanas informaron sobre una operación en la frontera de Tijuana en la que recibieron información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para detectar un dron presuntamente utilizado por un grupo criminal.

Maltz ya se había pronunciado en septiembre a favor de que México se incorporara a la Coalición contra los Cárteles de las Américas y solicitara mayor apoyo estadounidense para combatir a estas organizaciones.

En su publicación de este domingo, el exfuncionario también hizo un llamado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien etiquetó en el mensaje, y sostuvo que una mayor cooperación entre ambos países contribuiría a combatir a los grupos criminales.