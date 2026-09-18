Operativo Águila Alta: Sedena y CBP derriban a dron que entró a Tijuana desde EU; detienen al operador

Tras inhibir el drone, militares realizaron patrullajes en la zona y detuvieron a una persona a quien le aseguraron un arma, cargadores, cartuchos y un control remoto. (Sedena).

Gracias intercambio de información con las autoridades estadounidenses, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó e inhibió un dron usado por el narco luego de su ingresó a México desde Estados Unidos por la frontera de Tijuana. Hay un detenido.

El incidente ocurrió el pasado 14 de septiembre de 2026, cuando personal del Ejército Mexicano, mediante el intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los E.U.A. (CBP), detectó el dispositivo aéreo y lo inhibió, en la Colonia Nido de las Águilas del municipio de Tijuana, Baja California.

El dron “de características comerciales que ingresó a territorio nacional procedente de los Estados Unidos de América, era empleado por un grupo delictivo para vigilar rutas utilizadas para el tráfico ilícito de personas hacia ese país”, aseguró la institución castrense.

La información fue dada a conocer por la dependencia federal este 17 de septiembre, luego de una reunión bilateral en el marco de la Operación Águila Alta,

“Como parte de la operación, personal militar realizó patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres que permitieron localizar y detener al presunto operador del dron; durante esta acción se aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron”, añadió la Sedena.

La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica, así como realizar las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.

El pasado 12 de septiembre, el Comando Norte de Estados Unidos reconoció la coordinación con las instituciones de México para derribar los drones en la frontera, y señaló que estos dispositivos son usados por grupos criminales para ayudar en el tráfico de drogas y de personas.

“El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) aplaude los esfuerzos de nuestros socios interinstitucionales y mexicanos para adaptarse a las operaciones con drones de los cárteles, que facilitan el contrabando de drogas y la trata de personas, y para combatirlas”, dice la publicación de la entidad estadounidense.

¿Qué es la Operación binacional Águila Alta?

El lunes 7 de septiembre la Sedena reveló que lleva a cabo la Operación Águila Alta, una serie de acciones en conjunto con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para combatir el uso de drones por parte del crimen organizado, en la frontera de Tijuana con San Diego, California.

“Esta operación tiene como finalidad, contar con una frontera más segura, mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial que son empleados por delincuentes en la frontera común para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas”, indicó la Sedena ese día.

La acción se desarrolla desde el 31 de agosto y concluirá el 21 de septiembre. De acuerdo a la información, la operación se divide en dos momentos: