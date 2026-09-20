Segundo eliminado de ‘La Granja VIP’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la gala?

El segundo granjero eliminado de 'LA Granja VIP' se despide de la competencia este 20 de septiembre. (Foto: Cortesía TV Azteca/Chat GPT/Freepik)

La segunda eliminación de La Granja VIP tiene a cinco participantes en la cuerda floja dentro del reality show. Después de una semana marcada por nominaciones, estrategias y la dinámica de La Traición, la placa quedó definida para la gala de expulsión de este domingo 20 de septiembre.

La lista sufrió modificaciones durante las últimas dinámicas de la semana, por lo que los participantes de La Granja VIP que inicialmente estuvieron en la tabla quedaron a salvo.

Además, se anunció que este domingo ingresa el granjero que faltaba, el cual se ha mantenido en incógnito.

¿Quiénes son los nominados de la semana 2 de ‘La Granja VIP’?

Tras las diferentes dinámicas realizadas durante los últimos días, ellos son los nominados dentro de la segunda semana de la temporada 2 de La Granja VIP.

Carlos Trejo

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

María Karunna

Kevyn ‘Bicolor’ enfrenta nuevamente una gala de eliminación, pues ya había estado en riesgo durante la primera semana. En esta ocasión, Carlos Trejo se incorporó a la placa después de los movimientos realizados durante La Traición, mientras que Niurka, Mónica y María quedaron en riesgo durante La Asamblea.

¿Dónde ver ‘La Granja VIP’ en vivo?

La gala de La Granja VIP puede seguirse en vivo por Azteca UNO, a través de televisión abierta. También existe la opción de consultar la transmisión mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Quienes quieran seguir lo que ocurre dentro de la granja durante las 24 horas pueden hacerlo mediante Disney+, plataforma que cuenta con la transmisión continua del reality show.

Además, puedes consultar las actualizaciones con lo más destacado de la eliminación en El Financiero Entretenimiento.

¿A qué hora ver ‘La Granja VIP’ hoy?

La segunda gala de eliminación de La Granja VIP se transmite este domingo 20 de septiembre a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.

¿Cómo votar en ‘La Granja VIP’?

La votación en La Granja VIP está en las manos del público y permite apoyar a tu granjero o granjera favorito para que continúe dentro del reality show.

Para hacerlo, debes ingresar al sitio oficial de votaciones, elegir al participante al que quieres respaldar y enviar tus votos. Cada usuario cuenta con 10 votos y existe la posibilidad de conseguir otros 10 adicionales mediante su plataforma.

También puedes hacerlo desde la aplicación TV Azteca En Vivo siguiendo estos pasos:

Descarga la aplicación TV Azteca. Busca el apartado o banner correspondiente a las votaciones de La Granja VIP. Selecciona al granjero o granjera que quieras apoyar. Envía tus votos para que sean contabilizados.

Niurka Marcos es una de las nominadas en la semana 2 de 'La Granja VIP'. (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Participantes confirmados de ‘La Granja VIP’

La segunda temporada de La Granja VIP comenzó con un elenco de 20 participantes, aunque la producción reservó uno de los lugares para revelar posteriormente su identidad. Entre los famosos que forman parte de esta edición se encuentran figuras de la televisión, música, redes sociales y otros realities.

La lista de participantes confirmados queda de la siguiente manera: