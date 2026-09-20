UNAM anuncia la convocatoria para la Universidad Abierta: Estas son las carreras que ofrece

La convocatoria del SUAyED se publicará el próximo 5 de octubre. (Cuartoscuro).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que publicará el 5 de octubre de 2026 la Convocatoria para el Concurso de Ingreso a las Licenciaturas en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) para el ciclo escolar 2026-2027/2.

“En esta convocatoria se establecerá el calendario para el registro y aplicación del examen, así como el instructivo correspondiente para que los aspirantes conozcan las etapas de este proceso”, explicó la Universidad Nacional en un comunicado.

Añadió que la convocatoria será lanzada “de conformidad con el compromiso establecido el pasado 7 de septiembre relativo a las modificaciones y ajustes en los procesos de ingreso a esta casa de estudios”.

El 25 de agosto, Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, confirmó que existen irregularidades por carrera en el examen de ingreso del SUAyED relacionadas con el examen que se aplicó en línea y en el que participó Territorium Life, empresa responsable del examen de ingreso al sistema escolarizado de la institución educativa.

“Es un dato importante para la Comisión, para el deslinde de responsabilidades, porque ahí ya hubo una primera señal de alarma que debió de habernos prevenido”, declaró el rector de la UNAM ese día.

El 4 de septiembre, Lomelí indicó que, hasta que no existan las condiciones necesarias para garantizar el examen en línea, los exámenes de ingreso serán presenciales.

Comentó que se usarán dispositivos electrónicos precargados, tal como se hizo en el examen de control, para facilitar la participación en diversas sedes.

¿Qué carreras ofrece el SUAyED?

Las licenciaturas SUAyED en modalidad abierta, es decir, semipresencial:

Administración: Facultad de Contaduría y Administración (FCA), Ciudad de México.

Facultad de Contaduría y Administración (FCA), Ciudad de México. Contaduría: FCA, Ciudad de México.

FCA, Ciudad de México. Informática: FCA, Ciudad de México.

FCA, Ciudad de México. Ciencias de la Comunicación: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Ciudad de México.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Ciudad de México. Ciencias Políticas y Administración Pública: FCPyS, Ciudad de México.

FCPyS, Ciudad de México. Relaciones Internacionales: FCPyS, Ciudad de México; FES Acatlán, Estado de México; FES Aragón, Estado de México.

FCPyS, Ciudad de México; FES Acatlán, Estado de México; FES Aragón, Estado de México. Sociología: FCPyS, Ciudad de México.

FCPyS, Ciudad de México. Derecho: Facultad de Derecho, Ciudad de México; FES Acatlán, Estado de México; FES Aragón, Estado de México.

Facultad de Derecho, Ciudad de México; FES Acatlán, Estado de México; FES Aragón, Estado de México. Economía: Facultad de Economía, Ciudad de México; FES Aragón, Estado de México.

Facultad de Economía, Ciudad de México; FES Aragón, Estado de México. Enfermería: Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO), Ciudad de México.

Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO), Ciudad de México. Trabajo Social: Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), Ciudad de México.

Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), Ciudad de México. Filosofía: Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), Ciudad de México.

Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), Ciudad de México. Geografía: FFyL, Ciudad de México.

FFyL, Ciudad de México. Historia: FFyL, Ciudad de México.

FFyL, Ciudad de México. Lengua y Literaturas Hispánicas: FFyL, Ciudad de México.

FFyL, Ciudad de México. Lengua y Literaturas Modernas (Inglesas): FFyL, Ciudad de México.

FFyL, Ciudad de México. Pedagogía: FFyL, Ciudad de México.

FFyL, Ciudad de México. Psicología: Facultad de Psicología, Ciudad de México.

Facultad de Psicología, Ciudad de México. Enseñanza de Alemán como Lengua Extranjera: FES Acatlán, Estado de México.

FES Acatlán, Estado de México. Enseñanza de Español como Lengua Extranjera: FES Acatlán, Estado de México.

FES Acatlán, Estado de México. Enseñanza de Francés como Lengua Extranjera: FES Acatlán, Estado de México.

FES Acatlán, Estado de México. Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera: FES Acatlán, Estado de México.

FES Acatlán, Estado de México. Enseñanza de Italiano como Lengua Extranjera: FES Acatlán, Estado de México.

Licenciaturas SUAyED en modalidad a distancia son:

Administración: FCA, Ciudad de México.

FCA, Ciudad de México. Contaduría: FCA, Ciudad de México.

FCA, Ciudad de México. Informática: FCA, Ciudad de México.

FCA, Ciudad de México. Ciencias de la Comunicación: FCPyS, Ciudad de México.

FCPyS, Ciudad de México. Ciencias Políticas y Administración Pública: FCPyS, Ciudad de México.

FCPyS, Ciudad de México. Relaciones Internacionales: FCPyS, Ciudad de México.

FCPyS, Ciudad de México. Sociología: FCPyS, Ciudad de México.

FCPyS, Ciudad de México. Derecho: Facultad de Derecho, Ciudad de México.

Facultad de Derecho, Ciudad de México. Economía: Facultad de Economía, Ciudad de México.

Facultad de Economía, Ciudad de México. Trabajo Social: ENTS, Ciudad de México.

ENTS, Ciudad de México. Administración de Archivos y Gestión Documental: ENES Unidad Morelia, Michoacán.

ENES Unidad Morelia, Michoacán. Diseño y Comunicación Visual: FES Cuautitlán, Estado de México.

FES Cuautitlán, Estado de México. Psicología: FES Iztacala, Estado de México.

FES Iztacala, Estado de México. Derecho: FES Acatlán, Estado de México.

FES Acatlán, Estado de México. Relaciones Internacionales: FES Acatlán, Estado de México.

FES Acatlán, Estado de México. Derecho: FES Aragón, Estado de México.

FES Aragón, Estado de México. Economía: FES Aragón, Estado de México.

FES Aragón, Estado de México. Relaciones Internacionales: FES Aragón, Estado de México.

FES Aragón, Estado de México. Bibliotecología y Estudios de la Información: FFyL, Ciudad de México.

FFyL, Ciudad de México. Pedagogía: FFyL, Ciudad de México.

FFyL, Ciudad de México. Enfermería: Facultad de Enfermería y Obstetricia, Ciudad de México.

¿Qué pasos debes realizae para inscribirte en el SUAyED?

El proceso de ingreso al SUAyED de la UNAM constará de tres etapas claras: la publicación de la convocatoria, el registro en línea y la realización del examen de admisión.

Lee y revisa la convocatoria:

Consulta la convocatoria al concurso de selección que publica la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) en su portal oficial.

en su portal oficial. Ahí encontrarás los requisitos, fechas y modalidades disponibles.

Realiza el registro en línea:

Efectúa tu registro conforme a lo indicado en la convocatoria, su instructivo y su cronograma .

. Sigue el orden de cada paso y guarda los comprobantes que genere el sistema.

Efectúa el pago del examen: