¿Otro examen de control de la UNAM? Investigan irregularidades en prueba del SUAyED, confirma rector

Los aspirantes al SUAyED de la UNAM habrían hecho trampa en su examen en línea.

¿Nuevamente hubo un examen de la UNAM con trampas? La institución informó que revisa posibles anomalías en la prueba de acceso al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, confirmó que existen irregularidades por carrera y no en general, relacionadas con el examen que se aplicó en línea. Por ahora se desconoce si Territorium Life, que prestó sus servicios para el examen de ingreso a la licenciatura, también colaboró para esta prueba.

“Es un dato importante para la Comisión, para el deslinde de responsabilidades, porque ahí ya hubo una primera señal de alarma que debió de habernos prevenido”, explicó el rector de la UNAM.

Lomelí destacó que no emitieron acciones antes porque “se basaron en que había salido bien el examen”; sin embargo, “cuando uno lo revisa al detalle, en algunas carreras sí se observan comportamientos anómalos”.

El examen del SUAyED, así como el de ingreso a la licenciatura de la UNAM, mostraría una distribución bimodal, en la que hay una curva que baja y luego sube nuevamente, similar a como se observó antes de aplicar el examen de control de la UNAM.

¿Qué hará la UNAM? Alumnos del SUAyED ya entraron a clases

Leonardo Lomelí admitió que ya no puede quitar el lugar a alumnos que hicieran trampa en el examen del SUAyED, en caso de que se confirmen las irregularidades.

“Los que ya están, sin duda, ahí ya no se puede hacer nada”, declaró a medios de comunicación.

Con ello, descartó sanciones en caso de que se detecten trampas, aunque afirmó que quienes hicieran trampa en el examen de la UNAM tendrán que realizar un “doble esfuerzo” para cumplir con las exigencias de la unviersidad a distancia.

La UNAM no mencionó las licenciaturas en las que se detectaron más trampas durante el examen de ingreso al SUAyED, que arrancó clases el pasado 17 de agosto.