2 millones 100 mil estudiantes mexiquenses reciben apoyo para estudiar: Sheinbaum

En su visita a Toluca, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por la Gobernadora Delfina Gómez, destacó que 2 millones 100 mil estudiantes reciben apoyos para continuar sus estudios.

Como resultado de la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, 5 mil 500 escuelas mexiquenses reciben recursos del programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual las comunidades escolares participan en la definición de las necesidades que serán atendidas en cada plantel.

En materia de becas, 560 mil jóvenes de preparatoria reciben la Beca Benito Juárez, con un apoyo de mil 900 pesos bimestrales. En tanto, la Beca Rita Cetina otorga un apoyo anual de 2 mil 500 pesos a estudiantes de primaria, mientras que para secundaria contempla mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional. A estos apoyos se suman los destinados a niñas y niños de primaria para la adquisición de útiles y uniformes escolares.

Durante el balance de resultados, se detalló que 878 mil estudiantes de primaria y 700 mil de secundaria reciben estos apoyos. En total, dos millones 100 mil estudiantes son beneficiados en el Estado de México, como parte de las acciones que permiten a las familias contar con respaldo para que sus hijas e hijos continúen sus estudios.

La coordinación entre ambos gobiernos también contempla ampliar las opciones para quienes concluyen la secundaria. En el Estado de México se han construido 10 nuevas preparatorias, se ampliaron 10 planteles y se reconvirtieron 13, además de que este año y el próximo se contempla la creación de 52 nuevos bachilleratos Margarita Maza.

A esta expansión se suman los cinco campus de la Universidad Rosario Castellanos ya inaugurados, con la meta de llegar a 12 en la entidad, así como 16 Universidades para el Bienestar Benito Juárez.

La Gobernadora Delfina Gómez rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre en Toluca.