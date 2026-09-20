Eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la gala?

'La Casa de los Famosos México' despide hoy a uno de sus habitantes (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

La tensión se apodera de La Casa de los Famosos México con cinco habitantes que llegan este domingo a la gala de eliminación con riesgo de salir y a tan solo dos semanas de la gran final de la cuarta temporada del reality show.

Con los votos del público como protagonistas para definir al eliminado de la placa que resultó tras el proceso de cada semana, te contamos a continuación lo que debes saber para no perderte de un solo detalle.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos se realiza este domingo 20 de septiembre. La transmisión inicia a las 8:30 de la noche (tiempo del centro de México) y podrá seguirse tanto por televisión abierta en Las Estrellas como mediante streaming, por ViX.

Fecha: domingo 20 de septiembre de 2026.

domingo 20 de septiembre de 2026. Hora: 20:30 horas, tiempo del centro de México.

20:30 horas, tiempo del centro de México. Televisión: Las Estrellas.

Las Estrellas. Streaming: ViX.

ViX. Pregala: comienza 30 minutos antes de la gala principal (ViX).

comienza 30 minutos antes de la gala principal (ViX). Postgala: se transmite al terminar la gala y tiene una duración de 30 minutos (ViX).

En ViX también se puede acceder a la transmisión de la casa 24 /7 del reality show, la gala principal sin cortes comerciales, además de las pre y postgalas con la conducción de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. En caso de la TV abierta, media hora antes hay un capítulo de estreno de la temporada final de Una Familia de Diez.

¿Quiénes son los nominados de ‘La Casa de los Famosos México’ esta semana?

La placa de esta semana quedó integrada por cinco habitantes. Después de la dinámica de nominación y salvación, la lista definitiva quedó conformada por:

Mariana Ochoa ganó el duelo de salvación después de una dinámica de dados en la que también participaron Ese Pérez y Brianda Deyanara. Al ser Mariana la última líder de la temporada, tuvo la posibilidad de utilizar la salvación en su propio beneficio y garantizar su participación al menos una semana más.

¿Quiénes llegaron a la penúltima semana de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Además de Mariana, otros tres habitantes quedaron fuera de la placa de nominación. Por tanto, los cuatro habitantes que en la penúltima semana del reality show son:

Mariana Ochoa

Gema Garoa

Yahir

Brianda Deyanara

¿Cómo votar para salvar a tu habitante favorito en ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La votación de La Casa de los Famosos se realiza únicamente a través del sitio oficial del reality show, en el apartado “VOTA” durante las transmisiones en vivo. También puede accederse mediante el código QR que aparece en pantalla.

Los suscriptores del servicio ViX Premium tienen derecho a emitir 10 votos al día mientras la votación permanece abierta, el resto del público solo uno. El proceso comienza durante las pregalas y termina al finalizar las postgalas. En el caso de los domingos, se cierran en cuanto la conductora Galilea Montijo indique que se cerraron las votaciones y los resultados finales están decididos.