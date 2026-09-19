¡Con orquesta en vivo! ‘Interestelar’ llega al Auditorio Nacional: Fecha y preventa de boletos

La orquesta utilizará uno de los elementos más icónicos del Auditorio Nacional para interpretar la banda sonora de ‘Interestelar’: el órgano monumental. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

El tema principal de Interstellar —con una melodía en órgano que crece poco a poco, transmitiendo tensión y nostalgia— se ha convertido en una de las más populares. Ahora, los aficionados al cine de Christopher Nolan podrán escucharlo en vivo mientras, al mismo tiempo, disfrutan la película.

Lo anterior se debe a que la cinta protagonizada por Anne Hathaway y Matthew McConaughey se proyectará en el Auditorio Nacional junto a una orquesta que interpretará la banda sonora en vivo.

Los músicos, además, harán uso de uno de los elementos más icónicos del ‘Coloso de Reforma’: el órgano monumental, por lo que el tema principal y las demás melodías contarán con un toque especial.

Interestelar en el Auditorio Nacional: ¿Cuándo se proyectará la cinta de Nolan?

Interestelar llega al Auditorio Nacional como parte del Cinema Concert, un concepto que une la música en vivo con la proyección de películas y que contará con la participación de un invitado especial.

Se trata de Roger Sayer, el organista que interpretó la partitura original de Interstellar, creada por Hans Zimmer. Él será el encargado de tocar el Órgano Monumental del ‘Coloso de Reforma’.

El instrumento es sumamente especial. La Secretaría de Cultura explica que se trata del más grande de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo. Está compuesto por 15 mil 633 flautas que permiten a los músicos tocar un sinfín de piezas, añade el Auditorio Nacional.

Cinema Concert Festival anunció que la función con orquesta en vivo está programada para el próximo enero.

Fecha: 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 Sede: Auditorio Nacional

Cabe señalar que, hasta este momento, se desconoce si se abrirá una segunda función, debido a que los organizadores del evento solo dieron a conocer una fecha.

¿Cuándo es la venta de boletos para ‘Interestelar’ en el Auditorio Nacional?

Aunque faltan cerca de cuatro meses para que tenga lugar el evento, la preventa y venta de entradas se llevarán a cabo muy pronto. Las fechas que se designaron son las siguientes:

Preventa: 21 de septiembre de 2026

21 de septiembre de 2026 Venta general: 22 de septiembre de 2026

Los boletos estarán disponibles a través de la página oficial de Cinema Concert Festival, de acuerdo con una publicación compartida por el Auditorio Nacional; sin embargo, todavía no se ha compartido el precio de las entradas.

¿Cómo suscribirse a la preventa para ‘Interstellar’ en el Auditorio Nacional?

A diferencia de otros eventos, para participar en la venta anticipada de entradas para Interestelar no es necesario ser cliente de ciertas instituciones bancarias; lo único que se requiere es realizar un registro.

Este se lleva a cabo en la página oficial de Cinema Concert Festival. Para ello, solo necesitas llenar un formulario con tu correo electrónico y nombre. Los pasos son los siguientes:

Ingresa a Cinema Concert Festival.

Ve al apartado de ‘Edición 2027’.

Coloca tu correo electrónico y nombre.

Envía el formulario.

Esta no es la primera vez que Cinema Concert Festival llega al Auditorio Nacional, ya que, como parte de este evento, también se proyectó Whiplash y contó con la participación de músicos que interpretaron la banda sonora de la cinta.