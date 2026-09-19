A nueve años del 19S: ¿Qué pasó con el Colegio Rébsamen, AO 286 y el Multifamiliar de Tlalpan?

A nueve años del sismo del 19 de septiembre de 2017, el terreno donde estaba el edificio de Álvaro Obregón 286 se convirtió en un memorial. (Cuartoscuro).

A nueve años del sismo del 19 de septiembre de 2017, que dejó un saldo de 369 personas muertas, las obras de reconstrucción en CDMX aún no concluyen. Mil 439 viviendas afectadas están en construcción o rehabilitación y 225 están a la espera de que comiencen los trabajos.

Sitios emblemáticos de aquella tragedia, como el Colegio Rebsámen o el Multifamiliar de Tlalpan, mantienen abiertos procesos judiciales, de reconstrucción o acumulan pendientes para los damnificados.

De acuerdo con información del portal para la reconstrucción de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, se registraron 22 mil 151 inmuebles afectados. De ese total, 20 mil 477 ya están rehabilitados.

Las mil 664 viviendas pendientes equivalen a 7.56 por ciento del total de inmuebles dañados, según cifras oficiales.

El Instituto de Vivienda de CDMX tiene bajo su responsabilidad 102 edificios, de los cuales 63 en obra y siete por iniciar. La Comisión para la Reconstrucción interviene en otros 425 edificios, de los cuales 398 están concluidos, 24 continúan en obra y tres aún no comienzan trabajos.

Del total de viviendas afectadas, 11 mil 153 corresponden a unidades multifamiliares y 10 mil 988 a viviendas unifamiliares.

En el caso de los departamentos, el INVI registró mil 599 inmuebles, con 372 concluidos, mil 62 en obra y 165 por iniciar; mientras que la Comisión para la Reconstrucción concentra 9 mil 554 departamentos, de los cuales 9 mil 117 están concluidos, 377 continúan en proceso y 60 están pendientes.

El Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada establece como meta para diciembre de este año concluir la intervención de 178 viviendas unifamiliares y mil 392 multifamiliares.

Con ese contexto, vale la pena revisar en qué van los casos de inmuebles emblemáticos del sismo del 19 de septiembre en CDMX.

Nueve años después del 19S, continúan procesos judiciales y trabajos de reconstrucción en distintos inmuebles de CDMX. (Cuartoscuro: Juan Pablo Zamora). (Juan Pablo Zamora Pérez)

Colegio Rébsamen: ¿Cómo van los procesos judiciales y la reparación del daño?

A nueve años del colapso del Colegio Enrique Rébsamen, que provocó la muerte de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad, una jueza sentenció al Director Responsable de Obra (DRO), Juan Apolinar Torales, acusado por su presunta responsabilidad en las muertes.

Según la acusación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Torales suscribió en junio de 2017 documentos en los que hizo constar que los inmuebles del plantel reunían las condiciones de seguridad necesarias para continuar en funcionamiento. Entre ellos se encontraba el Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación.

Torales fue detenido en octubre de 2019, después de permanecer prófugo y contar con una orden de aprehensión relacionada con el caso.

Otros dos implicados también fueron juzgados. Mónica García Villegas, propietaria y directora del Colegio Rébsamen, fue condenada a 29 años de prisión tras una resolución de 2025 y actualmente permanece privada de la libertad.

Juan Mario Velarde Gámez fue declarado culpable por el homicidio de las 26 personas. En 2021 recibió inicialmente una sentencia de 208 años de prisión, posteriormente reducida a 70 años. Francisco Arturo Pérez Rodríguez, otro Director Responsable de Obra relacionado con el inmueble, fue detenido en diciembre de 2022.

A ocho años del sismo de 2017, familiares de algunas de las víctimas del Colegio Rebsamen, en la alcaldía Tlalpan, realizaron una misa en el memorial ubicado en la Alameda Sur. (Cuartoscuro). (Galo Cañas Rodríguez)

La lucha por la reparación del daño también continúa abierta. En una audiencia de ejecución de sentencia, la defensa de la dueña y directora del Colegio Enrique Rébsamen sostuvo que Mónica Garcia Villegas carece de recursos económicos para cubrir las obligaciones impuestas por la autoridad judicial.

La condena contempla 142 mil 991 pesos de multa, 10 millones 530 mil 62 pesos por reparación del daño y 978 mil 828 pesos por daño moral. La resolución quedó firme el 22 de enero de 2026, una vez concluido el juicio de amparo promovido por la defensa.

El inmueble del Colegio Rébsamen no puede utilizarse como garantía para cubrir esas obligaciones, debido a que está sujeto a un procedimiento civil de extinción de dominio promovido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en favor del Gobierno capitalino.

Álvaro Obregón 286: de zona de rescate a memorial

El edificio de Álvaro Obregón 286 fue uno de los puntos donde las labores de rescate se prolongaron durante varios días después del sismo. Los trabajos concluyeron el 4 de octubre de 2017, con la recuperación de 49 cuerpos sin vida.

Meses después, el Gobierno de la Ciudad de México decretó la expropiación del predio, de 780 metros cuadrados, con el propósito de convertirlo en un parque memorial en honor de las personas fallecidas durante el terremoto del 19S.

Rebsamen En 2025, familiares de algunas de las víctimas del colegio Rebsamen, en la alcaldía Tlalpan, realizaron una misa en el memorial ubicado en la Alameda Sur. (Cuartoscuro: Galo Cañas). (Galo Cañas Rodríguez)

El decreto estableció que el espacio sería destinado a la construcción de un parque memorial y, en su caso, a servicios gubernamentales, además de buscar mejorar la infraestructura, el equipamiento, el entorno urbano y el espacio público.

El Multifamiliar Tlalpan

El histórico Multifamiliar Tlalpan, un conjunto habitacional de la Ciudad de México que fue inaugurado en 1957 y administrado originalmente por el ISSSTE para los trabajadores del Estado, sufrió el colapso total del edificio 1C, el 19 de septiembre de 2017.

Los edificios restantes sufrieron diversos daños y las familias enfrentaron un largo proceso de organización comunitaria para presionar para la reconstrucción.

Para determinar las reparaciones de edificios dañados el Gobierno de la Ciudad de México hizo varios estudios de mecánicas de suelos, topografías, nivelaciones, levantamientos arquitectónicos, así como análisis de modelos matemáticos, estudios de vibración, entre otros.

Posteriormente se iniciaron las reparaciones que consistieron en el reforzamiento estructural, restitución de instalaciones, remodelación, acabados y trabajos complementarios.

En 2024 se entregaron 390 departamentos y la rehabilitación de diversas instalaciones, con una inversión de 380 millones de pesos en beneficio de más de mil 500 habitantes.