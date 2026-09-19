América vs. Chivas EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el Clásico de la Jornada 8 de la Liga MX HOY?

América llega al clásico ante Chivas tras perder la semana pasada ante Cruz Azul en el Estadio Banorte. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Después del festival de goles que dejó el Clásico Joven, se espera que el Clásico Nacional también esté a la altura. América y Chivas se enfrentarán este sábado 19 de septiembre en uno de los partidos más esperados de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, con ambos equipos separados por apenas un punto en la parte alta de la tabla general.

Las ‘Águilas’ regresan al Estadio Banorte después de sufrir su primera derrota del torneo en un cardíaco 4-3 ante Cruz Azul. El equipo dirigido por Guillermo Almada llegó a estar tres goles abajo y reaccionó en los minutos finales, pero no logró completar la remontada.

Mientras tanto, las Chivas de Guadalajara llegan con un escenario diferente. El equipo dirigido por Gabriel Milito derrotó 3-0 a los Pumas de la UNAM en la Jornada 8 y suma 17 puntos. Ahora, de cara al Clásico, el Rebaño Sagrado busca mantenerse cerca del Toluca en la pelea por el liderato.

¿Cuándo y dónde ver América vs. Chivas EN VIVO?

América recibe a Guadalajara en el Estadio Banorte como parte de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en el Coloso de Santa Úrsula fue en las semifinales de vuelta del Clausura 2024.

Partido: América vs. Chivas

América vs. Chivas Fecha: sábado 19 de septiembre

sábado 19 de septiembre Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México

21:15 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Banorte

Estadio Banorte Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

¿Cuáles son las posibles alineaciones de América y Chivas?

Guillermo Almada y Gabriel Milito encaran el clásico entre América y Chivas con algunas bajas y varios jugadores que llegan con molestias tras la última jornada.

En el Rebaño Sagrado, Miguel Tapias y Miguel Gómez permanecen fuera mientras continúan con sus respectivos procesos de recuperación. José Castillo regresó a los entrenamientos, mientras que Omar Govea volvió a trabajar después de presentar molestias ante Pumas.

En América, Dagoberto Espinoza y Alan Cervantes estuvieron bajo seguimiento debido a las lesiones que sufrieron en el enfrentamiento ante Cruz Azul.

América:

Rodolfo Cota

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Santiago Ramos Mingo

Cristian Borja

Erick Sánchez

Alan Cervantes

Raphael Veiga

Isaías Violante

Brian Rodríguez

Henry Martín

Chivas:

Raúl Rangel

Daniel Aguirre

Diego Campillo

Luis Romo

Roberto Alvarado

Omar Govea

Fernando González

Bryan González

Santiago Sandoval

Ricardo Marín

Ángel Sepúlveda

¿Cómo llegan América y Chivas al Clásico Nacional?

América llega con la necesidad de recuperarse después de perder el invicto frente a Cruz Azul y el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup ante León. En el último encuentro, la ‘Máquina’ tuvo una ventaja de 4-1 hasta el minuto 72 del partido, con anotaciones de Erik Lira, José Paradela, Jesús ‘Chiquete’ Orozco y Gabriel Fernández.

Las ‘Águilas’ reaccionaron en los minutos finales con goles de Óscar Perea y Miguel Borja, que acercaron al conjunto azulcrema en el marcador. Sin embargo, pese al impulso anímico, no lograron concretar la remontada y el encuentro terminó 4-3.

El resultado dejó al conjunto de Guillermo Almada con 16 puntos después de 7 partidos, producto de 5 victorias, un empate y una derrota. América tiene un encuentro pendiente ante Xolos de Tijuana y con la posibilidad de alcanzar el liderato de la tabla general de la Liga MX.

Chivas atraviesa un momento diferente. El ‘Rebaño’ venció 3-0 a Pumas en la Jornada 8, con un doblete de Santiago Sandoval y otra anotación de Bryan González. El triunfo llevó al equipo de Gabriel Milito a colocarse como sublíder del torneo, con 17 unidades después de 8 encuentros, producto de 5 victorias, 2 empates y una derrota.

Los antecedentes recientes también favorecen a Guadalajara en la Liga MX. Chivas ganó 1-0 en el Clausura 2026 y 2-1 en el Apertura 2025, mientras que la última victoria americanista en fase regular en el clásico ocurrió en el Apertura 2024.

Con apenas un punto de diferencia entre ambos, América y Chivas se juegan más que el orgullo y la pasión de sus aficiones: llegan al Clásico Nacional con la posibilidad de mantenerse entre los primeros lugares del campeonato.