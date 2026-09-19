Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver la pelea del boxeador mexicano?

Néstor Bravo tendrá ventaja física sobre Isaac ‘Pitbull’ Cruz debido a la estatura del boxeador puertorriqueño. [Fotografía. ]

El boxeador mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz regresa al ring para defender el campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el puertorriqueño Néstor Bravo, en una pelea que tendrá como escenario la Pechanga Arena de San Diego, California.

El mexicano vuelve después de más de nueve meses sin una pelea oficial y con una novedad en su esquina: será su primer combate bajo las órdenes de Eddy Reynoso, entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Cruz busca dejar atrás el empate contra Lamont Roach Jr. y mantenerse entre los principales contendientes de la división superligero.

Sin embargo, la defensa de su título será ante Néstor Bravo, un oponente que solo suma una derrota en su carrera profesional, cuenta con poder de nocaut y tiene una ventaja física sobre el mexicano.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo?

La pelea entre Isaac ‘Pitbull’ Cruz y Néstor Bravo encabeza la función de Premier Boxing Champions desde la Pechanga Arena, en San Diego, California. El mexicano pone en juego el campeonato interino superligero del CMB en un combate pactado a 12 rounds.

Pelea : Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo

: Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo Fecha : 19 de septiembre

: 19 de septiembre Sede: Pechanga Arena, San Diego, California

Inicio de la cartelera principal : 6:00 p.m., tiempo del centro de México

: 6:00 p.m., tiempo del centro de México Transmisión : DAZN, Azteca 7

: DAZN, Azteca 7 Título: campeonato interino superligero del CMB

El horario de la pelea estelar dependerá de la duración de los combates previos, pero se espera que comience entre las 22:30 y las 23:00 horas.

¿Cómo llega Isaac ‘Pitbull’ Cruz a la pelea contra Néstor Bravo?

El ‘Pitbull’ Cruz llega a la defensa del campeonato con un récord de 28 victorias, 3 derrotas y 2 empates, con 18 triunfos por la vía del nocaut. El mexicano no pierde desde agosto de 2024, cuando José ‘Rayo’ Valenzuela lo derrotó por decisión dividida y le arrebató el campeonato superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Desde entonces, el ‘Pitbull’ reconstruyó su camino dentro de las 140 libras. Primero derrotó por decisión unánime a Ángel Fierro y después hizo lo mismo contra Omar Salcido para conquistar el campeonato interino superligero del CMB.

Su pelea más reciente ocurrió en diciembre de 2025 contra Lamont Roach Jr. El combate terminó en empate por decisión mayoritaria, por lo que Cruz conservó el cinturón interino y extendió a 3 su racha de enfrentamientos sin derrota.

El regreso del ‘Pitbull’ también marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. Tras separarse de su padre como entrenador, Isaac Cruz se preparó para esta pelea bajo las órdenes de Eddy Reynoso, quien también entrena a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

¿Quién es Néstor Bravo, rival del ‘Pitbull’ Cruz?

El puertorriqueño Néstor Bravo llega con un récord de 24 victorias y una derrota, incluidas 17 por nocaut. A sus 32 años, tiene un porcentaje de nocauts superior al del mexicano y nunca perdió por la vía del nocaut.

Su única derrota llegó frente a Xolisani Ndongeni por decisión dividida. Después de ese resultado, Bravo regresó al triunfo y ahora recibe la oportunidad de pelear por el campeonato interino del CMB ante uno de los nombres más reconocidos de la división.

Uno de los principales retos para el ‘Pitbull’ Cruz serán las dimensiones de su rival. Bravo mide 12 centímetros más de altura y tiene 17 centímetros más de alcance, por lo que el mexicano deberá acortar la distancia para llevar la pelea al terreno donde suele ejercer mayor presión.

¿Cuál es la cartelera de ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo?

La función de San Diego también cuenta con presencia mexicana. En la pelea coestelar, Jesús ‘Mono’ Ramos Jr. defiende el campeonato interino mediano del CMB contra el invicto kazajo Meiirim Nursultanov, quien llega con marca de 20-0.

Otro de los combates a seguir será el de Marco Verde, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. El mexicano continúa sus primeros pasos como profesional y enfrenta a Guillermo Hernández en un combate de peso mediano pactado a 8 rounds. Ambos llegan invictos: Verde con marca de 6-0 y Hernández con 7-0.

Esta es la cartelera completa de la función de box en San Diego:

Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo - campeonato interino superligero del CMB a 12 rounds.

Jesús ‘Mono’ Ramos Jr. vs. Meiirim Nursultanov - campeonato interino mediano del CMB a 12 rounds.

Daniel Blancas vs. Sergio Jiménez - peso supermediano a 8 o 10 rounds.

Marco Verde vs. Guillermo Hernández - peso mediano a 8 rounds.

La pelea entre Néstor Bravo y ‘Pitbull’ Cruz promete convertirse en una verdadera jauría de máxima intensidad, con dos boxeadores que se caracterizan por la agresividad, la presión constante y la potencia de sus golpes sobre el ring.