⁠José Ángel Bichir revela qué pasó el día de su accidente: ‘Es como estar en un trance’

⁠José Ángel Bichir señaló que pasó por tres años de depresión tras su participación en el reality Divina Comida, tras problemas mediáticos. (Fotografía. Cuartoscuro).

El actor José Ángel Bichir habló sobre la crisis de salud mental que atravesó antes de caer desde un tercer piso en la colonia Narvarte, en la CDMX, y describió aquel momento como una especie de “trance” en el que perdió la noción de lo que ocurría a su alrededor.

El accidente ocurrió el 13 de marzo de 2026 y le provocó diversas lesiones que requirieron atención hospitalaria. Después de los primeros reportes sobre lo sucedido, la familia Bichir rechazó que el actor hubiera intentado suicidarse y explicó que atravesó una crisis que alteró su percepción de la realidad.

José Ángel Bichir, hijo del actor Odiseo Bichir e integrante de una reconocida familia de intérpretes mexicanos, relató varios meses después lo ocurrido en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en la que recordó los años difíciles que atravesó antes del accidente.

¿Qué dijo José Ángel Bichir sobre la depresión que sufrió antes de su accidente?

Bichir explicó que los problemas comenzaron aproximadamente tres años antes del accidente. Después de una etapa favorable en su carrera, que incluyó su participación en Divina Comida, enfrentó problemas mediáticos y tuvo una disminución de sus oportunidades laborales.

Aunque continuó con sus compromisos profesionales, reconoció que en el ámbito personal ya atravesaba momentos complicados. Con el paso del tiempo, comenzó a acumular ansiedad, tristeza, falta de sueño y problemas de alimentación.

El actor de Sexo, pudor y lágrimas 2 considera que uno de sus principales errores fue pensar que podía enfrentar esa situación por sí mismo, una idea que relaciona con su formación y con las exigencias que experimentó desde joven dentro de la actuación.

“Yo puedo solo, yo aguanto el dolor, aguanto esta ansiedad, aguanto esta tristeza, esta bola de nieve que se va haciendo grande de oscuridad”, recordó.

El exnovio de Belinda explicó que se acostumbró a resistir jornadas con poco descanso, horarios irregulares para comer y otras exigencias propias de su profesión. Esa resistencia, dijo, contribuyó a que minimizara las señales que aparecieron antes de la crisis.

“No te puedes esperar a que algo grave realmente pase”, señaló al comparar la atención de la salud mental con cualquier otro problema físico que requiere ayuda profesional.

¿Cómo recuerda José Ángel Bichir su accidente en la colonia Narvarte?

Al hablar del episodio que precedió al accidente, Bichir aseguró que ahora puede entender, a partir de su propia experiencia, el estado de desconexión que atravesó.

“Estás en una especie de trance, ¿me entiendes? Es un trance en donde precisamente no está tu conciencia ahí, entonces se pierde completamente la noción”, relató.

Después del incidente, recuperar la conciencia representó para él una experiencia difícil de explicar: “Es como despertar de un terrible y horrible sueño. [...] Es el resurgimiento a la vida”.

Uno de los aspectos que más lo afectó fue observar el impacto que lo sucedido tuvo en su familia, especialmente en su madre, Patricia Pascual, quien permaneció a su lado durante la recuperación.

Actualmente, José Ángel Bichir recibe terapia, retomó la meditación y comenzó a incorporar el ejercicio de manera gradual. También destacó el apoyo de su madre, su hermana y otras personas cercanas durante los meses posteriores al accidente.

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir y qué lesiones sufrió?

José Ángel Bichir cayó desde el tercer piso de un inmueble ubicado en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, el 13 de marzo de 2026. Elementos de emergencia de la CDMX acudieron al lugar y el actor requirió atención hospitalaria debido a las lesiones provocadas por el accidente.

Tras el incidente, la familia Bichir emitió un comunicado en el que negó que el actor hubiera intentado quitarse la vida y sostuvo que atravesó una crisis que alteró su percepción de la realidad. De igual forma, rechazó que estuviera alcoholizado o bajo los efectos de sustancias.

El actor sufrió diversas fracturas y lesiones. Durante su reciente conversación, recordó afectaciones en la nariz, la pierna, el pie, el brazo y el hombro, cuyo proceso de recuperación todavía continuaba varios meses después.

El accidente también provocó una lesión importante en su boca. Liliana Bueno, implantóloga encargada de atenderlo, explicó durante la misma entrevista que Bichir tuvo daños en tres dientes tras sufrir una fractura en la parte frontal del maxilar superior.

El tratamiento requirió la colocación de implantes, un injerto de hueso y membranas de colágeno para favorecer la regeneración de la zona afectada. La especialista señaló que el procedimiento pudo realizarse en una sola intervención y que la recuperación avanzó favorablemente durante los meses posteriores.

José Ángel Bichir recordó que, cuando comenzó este tratamiento, todavía estaba mareado y tenía dificultades para procesar todo lo ocurrido. Describió aquellos primeros días después del accidente como una “ensoñación”.