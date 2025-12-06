‘Pitbull’ Cruz vs. Lamont Roach EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver HOY la pelea por título interino del CMB?

La pelea de box Pitbull Cruz vs. Lamont Roach Jr. por el título interino del CMB es este 6 de diciembre.

El boxeo mexicano se prepara para una cita imperdible la noche de este sábado. Isaac ‘Pitbull’ Cruz se enfrenta a Lamont Roach Jr. en su búsqueda por la consolidación en las 140 libras.

La contienda, posicionada como uno de los cierres de año más atractivos para el deporte de los guantes rojos, pone en juego el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Pitbull” es conocido por su estilo agresivo y de constante presión, mientras Roach Jr., apodado ‘The Reaper’, es un contragolpeador que buscará cualquier espacio que deje el boxeador mexicano.

La figura de Isaac ‘Pitbull’ Cruz creció de manera exponencial en los últimos años. Ahora, ante Roach, tiene la oportunidad de reafirmarse como un contendiente de élite en la categoría de peso superligero.

Fecha y horario: ¿Cuándo y a qué hora es hoy la pelea de Isaac Cruz vs. Lamont Roach?

La afición mexicana está lista para este sábado 6 de diciembre de 2025 donde Cruz, campeón mexicano de boxeo, se enfrenta al estadounidense. Esta velada de Premier Boxing Champions (PBC) arrancará con las peleas preliminares.

Antes del enfrentamiento estelar, la cartelera tiene programado su inicio a partir de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México (CDMX).

Fecha : Sábado 6 de diciembre de 2025

: Sábado 6 de diciembre de 2025 Hora de inicio del evento : 19:00 horas.

: 19:00 horas. Hora de la pelea estelar: Alrededor de las 22:00 horas, tiempo del Centro de México; dependerá del desarrollo de los combates previos de la noche.

Isaac 'Pitbull' Cruz hace su primera defensoría de su título interino del CMB (Fotoarte: El Financiero / Créditos: PBC, IA Gemini).

Canales de transmisión EN VIVO en México: ¿Dónde ver al ‘Pitbull’ Cruz?

La transmisión del combate por el título interino del CMB es un tema de gran interés para los aficionados al boxeo en el país. En México, se puede ver a través de diferentes plataformas, tanto en televisión abierta como en sistemas de paga y streaming.

Televisión abierta: TV Azteca (Azteca 7) . Toma en cuenta que la transmisión en esta cadena está programada para iniciar cerca de las 23:00 horas (tiempo del Centro de México).

. Toma en cuenta que la transmisión en esta cadena está programada para iniciar cerca de las (tiempo del Centro de México). Televisión por cable: ESPN

Plataformas de streaming: Disney Plus.

También tienes la opción de seguir todas las actualizaciones completamente en vivo a través de El Financiero Deportes, en donde te compartimos lo más relevante round por round.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs. Lamont Roach Jr.: Récords y datos de los contendientes

El choque entre Cruz y Roach no solo es una batalla por un cinturón, también un duelo de estilos y una prueba de fuego para ambos boxeadores en la división superligero (140 libras).

Isaac Cruz (28-3-1, 18 KOs) llega a este combate con una racha de victorias importantes tras su gran nivel mostrado a lo largo de 2024 y 2025, incluyendo su victoria por el título mundial superligero de la WBA.

Lamont Roach Jr. (25-1-2, 10 KOs) es un peleador con gran técnica y experiencia, conocido por ser un excampeón mundial superpluma de la AMB. Su única derrota fue ante Jamel Herring por decisión unánime.

Título en juego: El interino superligero del CMB

Este es un enfrentamiento crucial por el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Este cinturón es altamente codiciado, ya que el ganador se posiciona automáticamente como el principal retador al título mundial absoluto de la división.

Cruz vs. Roach: Cartelera completa del evento

Aunque la pelea entre el mexicano y el estadounidense es la estelar, la cartelera de box este 6 de diciembre incluye enfrentamientos por algunos títulos mundiales.