Suena la alerta sísmica: EN VIVO del simulacro del 19S en México

El Segundo Simulacro Nacional 2026 comienza a las 12:00 horas con la activación de la alerta sísmica.

¡No corro, no grito y no empujo! México ensaya hoy el protocolo que puede salvar vidas en caso de una emergencia: el Segundo Simulacro Nacional 2026 se realiza este sábado, a 9 años del sismo del 19S de 2017 y a 41 años del terremoto de 1985.

Por esa razón, la alerta presidencial llegará a los celulares, mientras que los altavoces de la alerta sísmica se activarán para invitar a la población a participar en este ejercicio de protección civil.

¿Cuál es la hipótesis del simulacro nacional de este sábado 19 de septiembre? El Financiero comparte la cobertura EN VIVO y toda la información que debes conocer antes de evacuar el inmueble donde te encuentras.

¿Cómo será el simulacro del 19S en México?

Para esta ocasión, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el Segundo Simulacro Nacional 2026 contempla cinco hipótesis de sismos. Esto implica que las autoridades simularán condiciones en cinco regiones diferentes del país.

Los bomberos también participan en el Segundo Simulacro Nacional 2026 a través de la recreación de emergencias. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

¿Cuál es la hipótesis del simulacro del 19 de septiembre?

De acuerdo con Laura Velázquez, titular de la CNPC, las cinco hipótesis del segundo simulacro de 2026 son:

Zona Centro : Terremoto magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla.

: Terremoto magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla. Región Noroeste : Sismo magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California.

: Sismo magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California. Zona Noreste : Temblor magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

: Temblor magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León. Península de Yucatán : Sismo magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

: Sismo magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo. Golfo de Tehuantepec: Terremoto magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Al explicar el simulacro nacional para la zona centro, las autoridades de Protección Civil explicaron que se trata de un evento físicamente posible “debido a la interacción de la placa de Cocos”.

De tal manera que la participación de la ciudadanía sirve para ensayar uno de los escenarios de mayor preocupación para la CDMX, dado el factor de amplificación sísmica en suelos blandos y el menor tiempo de anticipación de la alerta.

¿A qué hora es el simulacro nacional 2026 del 19 de septiembre?

Las autoridades de Protección Civil indicaron que el simulacro comenzará en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 19 de septiembre.

Según el Gobierno de México, el Segundo Simulacro Nacional 2026 tiene como objetivo fortalecer la preparación ante sismos en el país y promover la participación ciudadana en zonas de riesgo.

“Previo al simulacro del 19 de septiembre, a las 7:19 horas del mismo día, la presidenta de México (Claudia Sheinbaum) encabezará el izamiento de la Bandera Nacional en el Zócalo capitalino en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017”, informó el Gobierno de México.

El Simulacro Nacional 2026 en México ensayará cinco escenarios diferentes, dependiendo de la región del país. (Suprema Corte de Justicia de la Nación/Suprema Corte de Justicia de la Nación)

¿A qué hora sonará la alerta sísmica hoy?

Con el fin de promover la participación ciudadana, la alerta sísmica sonará en punto de las 12:00 del día (tiempo del centro de México). Además, se prevé el envío de la alerta presidencial a los celulares.

Si la alerta sísmica se activa en una hora diferente, se tratará de un riesgo real, es decir, tendrás que evacuar ante la proximidad de un sismo.

¿Cómo reportar un altavoz de la alerta sísmica que no funciona?

Aquí es importante que sepas que los altavoces de la alerta sísmica no dependen del Servicio Sismológico Nacional.

Si eres habitante de la Ciudad de México y, durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, detectas que el altavoz más cercano a tu ubicación no funciona adecuadamente, puedes reportarlo para que lo reparen.

El reporte se puede hacer en: