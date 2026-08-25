⁠¿Memo Schutz chocó y se dio a la fuga antes de ‘La Casa de los Famosos’? La verdad detrás del video viral

Memo Schutz está en el centro de la polémica durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026, pero por algo ajeno al reality show que ocurrió hace poco más de seis años, cuando fue señalado como supuesto responsable de chocar un automóvil en San Jerónimo, lo que habría desembocado en una persecución por Periférico y una confrontación en un centro comercial.

En ese entonces, un hombre llamado Xavier Flores acusó al comentarista deportivo de chocar su automóvil y darse a la fuga; sin embargo, Schutz sostuvo que él y su familia fueron víctimas de una agresión por parte de las personas que lo acusaban.

¿Cómo fue la supuesta agresión de la que acusaron a Memo Schutz en 2020?

De acuerdo con una entrevista que Flores dio a TV Notas después de realizar una publicación mediante redes sociales, el 21 de febrero de 2020 salió de su casa con su esposa e hijo cuando una camioneta que circulaba por San Jerónimo en el Sur de la Ciudad de México supuestamente golpeó y rayó su automóvil.

Flores aseguró que el conductor no se detuvo, por lo que decidió seguirlo para pedirle que respondiera por los daños. La persecución llegó al segundo piso del Periférico, donde, según su versión, la camioneta le cerraba el paso y realizaba maniobras peligrosas. “¡Me pudo haber aventado del segundo piso!”, afirmó.

La persecución terminó en la zona del centro comercial Perisur. Flores aseguró que su esposa intentó detener al conductor y que este le ‘aventó’ la camioneta. Después, ambos hombres bajaron de sus vehículos y comenzó una confrontación.

El denunciante describió a Schutz como ‘agresivo’ y afirmó que lo amenazó durante la discusión. También aseguró que hicieron lo posible para evitar que Memo se retirara del lugar pero supuestamente se fue sin pagar por los daños que presuntamente causó.

¿Qué respondió Memo Schutz sobre las acusaciones?

La respuesta de Schutz llegó el 2 de marzo de 2020. En un comunicado, negó las acusaciones y aseguró que la información difundida en redes sociales era falsa.

Su versión planteó un escenario distinto: afirmó que él y su familia fueron agredidos por tres personas en el centro comercial y que uno de ellos provocó intencionalmente daños a su vehículo.

Schutz también aseguró que emprendió acciones legales contra quienes señaló como sus agresores. Explicó que sus abogados le recomendaron no hablar públicamente para proteger las pruebas y dejó el caso en manos de las autoridades.

“Es la autoridad quien debe resolver cualquier conflicto”, sostuvo el comentarista, quien prometió hacer pública la resolución definitiva cuando concluyera el debido proceso legal.

‘Reviven’ video de Memo Schutz en redes sociales durante ‘LCDLFM’

Más de seis años después, el video reapareció en redes sociales mientras Schutz participa en La Casa de los Famosos México y se mantiene en completo aislamiento.

Ante la viralización,

el equipo de Schutz en redes sociales retomó el comunicado publicado en 2020 y escribió: “No nos prestaremos a CONTROVERSIAS DEL PASADO”. Además, aseguró que prefieren mantener el foco en las acciones y autenticidad del participante dentro del reality.

Sin embargo, no aclararon si, en su momento, hubo algún tipo de resolución legal sobre el caso, ni cómo marcha actualmente si es que sigue abierto.