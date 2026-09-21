¿Quien es Jorge Añorve, hijo del senador priista Manuel Añorve que tuvo a Disclosure en su boda?

Jorge Añorve Aguayo, uno de los hijos del senador priista Manuel Añorve Baños, se casó recientemente con su pareja, Karla García, en una ceremonia civil en Baja California que contó con la participación de la banda británica Disclosure.

La boda religiosa de la pareja fue el 7 de septiembre en la Basílica de Guadalupe, pero la ceremonia civil se realizó este fin de semana en Valle de Guadalipe, Baja California. Durante el evento compartieron platillos de lujo y pastel de higo.

Leonardo Olavarrieta, quien se dedica al diseño de interiores, styling y planeación de bodas, compartió la semana pasada una serie de fotos y videos que muestran la celebración de Jorge Añorve y Karla García, en una ceremonia íntima en la Ciudad de México.

La semana pasada, el senador Manuel Añorve anunció que busca ser el candidato del PRI para contender por la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2027. Asimismo, dijo que esperará a la convocatoria de su partido.

Jorge Añorve es abogado y ha ocupado cargos en la administración pública federal, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue nombrado secretario particular adjunto del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entonces encabezada por Gerardo Ruiz Esparza.

El hijo de Añorve Baños, junto con su familia, ha participado en jornadas de ayuda, principalmente alimentaria, en apoyo a habitantes del puerto de Acapulco, cuando se han registrado desastres naturales.

El senador Añorve Baños, quien ha externado su intensión de ser el candidato del PRI en Guerrero, compartió en su muro de Facebook la felicitación a los novios de la siguiente manera: “Un momento que quedará para siempre en nuestros corazones. Mi hijo Jorge y mi querida Karla unieron sus vidas ante Dios. Qué emoción acompañarlos y compartir con ellos este día tan importante. Que Dios bendiga siempre su matrimonio y el hogar que hoy comienzan a construir”.

¿Quién es Jorge Añorve, hijo del senador Manuel Añorve?

Jorge Añorve Aguayo, quien estudió en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, es director general de Novax desde mayo de 2023 y hasta la actualidad. Además, es cofundador de Kuantum, de acuerdo con su perfil de LinkedIn. También fue fundador de la Taquería El Jaguar, que funcionó entre 2019 y 2021 en la colonia Roma.

Novax es una empresa de servicios financieros con sede en la Ciudad de México, fundada en 2023.

Previamente, Añorve Aguayo tuvo un cargo en el Senado de la República, de 2009 a 2012, como jefe de staff, y de 2012 a 2014 tuvo el mismo cargo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El senador Manuel Añorve tiene dos hijos: Manuel Añorve Aguayo y Jorge Añorve Aguayo.

¿Cómo es Valle de Guadalupe, en Baja California?

El Valle de Guadalupe en Baja California es un destino que se caracteriza por su oferta turística enfocada en la producción y venta de vino de la zona, restaurantes con platillos de alta cocina creados por chefs que son reconocidos a nivel mundial.

Lo anterior, aunado a su clima templado, ha convertido a la población en la última década como unos de los sitios preferidos para turistas que buscan un lugar lejano a la ciudad y donde poder pernoctar.

En ese sentido, el Valle de Guadalupe oferta hoteles boutique al igual que complejos de lujos que incluyen experiencias para tener un contacto directo con la naturaleza; sus costos rondan entre los 4 y 15 mil pesos por noche.

Asimismo, se caracteriza por la realización de conciertos de gama alta; en 2022 se presentó el tenor italiano Andrea Bocelli.

La zona cuenta con distintas casas de vino como Barón Balché, L.A. Cetto, Monte Xanic, entre otras.